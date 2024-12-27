Для чего в пакете с чипсами так много воздуха: маркетинговый ход или забота о качестве продукта?

Большинство пакетов с чипсами нам напоминают подушки и это из-за того, что их содержимое на 70% состоит из воздуха. Нам кажется, что производители это делают специально, чтобы в пакете оставалось мало продукта, а казалось, что он почти полный. Однако это не так и есть очень интересное объяснение.
Почему в пакетах с чипсами так много воздуха, для чего он нужен и может ли это навредить здоровью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда вы открываете пакет с чипсами, кажется, что большую часть упаковки занимает "воздух". Но это вовсе не обычный воздух. Производители заполняют пакеты азотом - специальным газом, который предотвращает порчу продукта.
Азот имеет несколько важных функций:
На первый взгляд, кажется, что половина пустого пространства - это маркетинговый ход, чтобы "увеличить" размер упаковки.
На самом деле это не совсем так. Пустое пространство в пакете помогает избежать повреждения чипсов во время транспортировки. Если бы упаковка была заполнена полностью, чипсы сломались бы в процессе доставки.
Кроме того, если бы на чипсы воздействовали воздух и другие факторы, они бы быстро стали мягкими и неаппетитными. Именно это с ним происходит, если вы оставите пакет открытым на ночь.
Нет. Производители обычно указывают точный вес продукта на пакете, и он соответствует стандартам. То есть потребитель получает именно то количество чипсов, которое указано на упаковке, независимо от объема самого пакета.
Заполнение пакетов азотом является абсолютно безопасным для здоровья. Азот - инертный газ, который не взаимодействует с пищей.
Кроме того, этот метод упаковки позволяет производителям сохранить хрусткость и свежесть продукта, снижая необходимость добавления консервантов.
Рецензируемые исследования подтверждают, что азот не имеет запаха и безопасен для использования в упаковке пищевых продуктов.
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При написании материала были использованы источники: nationalgeographic.com, foodengineeringmag.com, healthline.com.