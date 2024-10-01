Чьи желания осуществит Солнечное затмение. Астролог раскрыла все секреты "огненного кольца"

Как происходит Солнечное затмение

"Эта фаза продлится до 7,5 минут в зависимости от месторасположения наблюдателя. Она будет видна только в пределах узкой полосы, которая пройдет через южную часть Чили и Аргентины, а также часть Тихого океана. Вне этой зоны обзора можно будет посмотреть только на частичное Солнечное затемнение. Жители Украины вообще не увидят это космическое событие. Следующее кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля 2026 года", - сказала Соловьева.

Более того, в последнее время ученые научно подтверждают влияние затмений на живые организмы нашей планеты. Доказано, что животные выражают беспокойство, а птицы начинают ложиться спать.

Это касается и людей. В этот период следует быть особенно осторожным людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам, могут наблюдаться слабость и головная боль.

"В эти сутки нужно избегать любых стрессов, не начинать ничего серьезного, стараться больше уделять внимание своему внутреннему эмоциональному балансу и не идти на контакт с теми, кто способен его нарушить", - подчеркнула астролог.

Солнечное затмение (иллюстрация: freepik.com)

Особенно остро ощутить влияние этой космической феерии могут те, кто родился:

с 29-го сентября по 5-е октября

с 28-го декабря по 3-е января

с 27-го марта по 2-е апреля

с 28 июня по 4 июля.

"Кроме того, этот природный феномен будет влиять на тех, кто имеет в своем гороскопе элементы, которые будут активированы в этот период транзитными Солнцем и Луной", - отметила Екатерина Соловьева.

Свой шанс на положительные изменения могут от него получить те люди, которые родились:

с 28-го ноября до 4-го декабря

с 26-го января по 1-е февраля

с 28-го мая по 3-е июня

с 30-го июля по 5-е августа.

Также Соловьева подчеркнула, что связанные с этим явлением изменения будут влиять на жизнь длительное время.

"Если вы не знаете, каким образом транзитные светила будут взаимодействовать с вашим гороскопом, то можете вспомнить, какие события были актуальны в вашей жизни в связи с затмением Солнца, которое произошло 3 октября 2005 года: оно было почти идентичным будущему, поэтому если вы за это время не изменили кардинально ваше место жительства, могут активироваться ситуации по тем же сферам, что и в прошлый раз", - подчеркивает астролог.

В настоящее время она рекомендует зарядить свои планы сильным импульсом как минимум на полгода.

"Но на этот раз в этот момент будут действовать напряженные энергии: сложные сочетания транзитных Солнца, Луны, Меркурия с Черной Луной и их неблагоприятные аспекты к транзитному Марсу - одной из самых сложных планет в астрологии, поэтому в этот период повышается возможность опасных ситуаций и несчастных случаев", - отметила Соловьева.

Что нам принесет "огненное кольцо" Солнечного затмения (фото: Getty Images)

Прогноз астропогоды

Из-за такой непростой "космической погоды" будьте очень осторожны с формулировкой планов на это затмение, поскольку при их реализации возможны сложности, проблемы, просчеты и убытки.

Особенно рекомендуется обратить внимание на цели, связанные с любым видом взаимоотношений, партнерства, дипломатии, судопроизводства, индустрии красоты и искусства: правильно формулируйте и планируйте свои начинания для достижения максимального результата.

Астролайфхаки

"Огненное кольцо" закрывает этот коридор затмений, который определит для каждого из нас начало чего-то принципиально нового и важного в нашей жизни. Чего именно - можно узнать только по индивидуальному гороскопу человека.

В этот промежуток времени происходят неизбежные, неотвратимые и даже судьбоносные события.

Главное - правильно на них реагировать, чтобы сфера, в которой они активировались, максимально гармонизировалась. Если все будет отработано корректно, это направление выйдет на принципиально новый виток своего развития.

Сейчас можно трансформировать свою жизнь и успешно запланировать изменения благодаря силе мысли, духовным практикам и позитивным афирмациям.

Отметим, что влияние этого периода может ощущаться за 3 дня до начала и за 3 дня после его завершения, а иногда оно может действовать в течение месяцев и даже лет.

Солнечное затмение (иллюстрация: freepik.com)