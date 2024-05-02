Чистый четверг 2024: лучшие и искренние поздравления в стихах и прозе

В этот день, 2 мая 2024 года, христиане празднуют Четверг перед Пасхой, также известный как Чистый четверг. Это особый праздник в подготовке к Светлому Воскресению Христову.

Лучшие поздравления в стихах и открытках - вы найдете в материале РБК-Украина (проект Styler).

Поздравления с Чистым четвергом в прозе

Пусть в Чистый четверг вода смоет с тебя все тревоги и печали, пусть покинут твой дом все беды и невзгоды, пусть останется в душе светлое счастье и радость, пусть избавится от сердца твоей печали и обиды, но не потеряет веры во все хорошее!

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Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю вам душевного покоя, крепкого здоровья и счастья. Пусть в вашем доме всегда царят любовь, понимание и уют.

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В день Чистого четверга хочу пожелать Вам покоя в душе, гармонии и уюта в доме, любви в сердце ко всему миру. Пусть с Вами будет вера в самое лучшее, надежда на процветание, радость от встречи с будущим.

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В Чистый четверг хочу пожелать чистоты чувств, мыслей, счастья и любви. Пусть из вашего дома пойдут печали, а из сердца дурные мысли. Да будет больше места для доброты, надежды и удачи!

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С Чистым четвергом поздравляю! Желаю, чтобы ваши мысли и слова были чистыми и несли только приятные эмоции. Пусть вера и добро побеждают. Пусть родные будут счастливы и здоровы.

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В Чистый четверг желаю вам очиститься от всего дурного, что накопилось за год. Пусть из вашей жизни уйдут все беды и печали, а придут радость, любовь и удача. Желаю вам мира, добра, согласия и благоденствия.

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В Чистый Четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома исчезнет печаль, а из мыслей - тоска. Пусть в твоей жизни не будет больше места для оскорблений и плохих слов, а праздник подарит добрую надежду и удачу.

Поздравления с Чистым четвергом в стихах

Пусть чистота придет в ваш дом,

Одарит радостью, теплом,

Звенит, как чистая вода,

Да беды смоет навсегда.

Ручьи и реки, лужицы, моря,

А, может, в кране даже вдруг вода

Восторга, святости станет полна.

От всех тревог не оставляя и следа,

Купальни обновит вас чистая вода.

Родных поздравьте в этот чистый день.

Успехов, пусть беда не бросит на вас тень.

***

Чистый четверг - праздник святой.

Пусть с ним прибудет любовь.

Пусть Бог защитит от беды любой.

Здоровье крепнет вновь.

Пусть дом наполнится светом.

Здоровья, удачи, тепла.

Пусть жизнь озариться смехом

И будет долга и светла.

***

Давайте смоем все плохое

Водою чистою с себя.

И выметем с души метлою

Обиды, что по ней скрепят.

Желаю вам чистейших мыслей

И радостных погожих дней.

Богатств чтобы было не исчислить,

Успех придет пусть поскорей.

***

Тебе желаю море чистоты!

Во всём порядок нужно навести.

И если сможешь сделать это ты,

То целый год во всем будет везти.

Пускай душа твоя будет сиять,

Уют царит и в доме пусть твоем,

А сердце будет просто трепетать

От чистых мыслей! С Чистым четвергом!

***

День сегодня очень чистый,

Изумительный - четверг!

Чтоб все было кругом чисто

И сиял весь человек!

Будем радоваться жизни.

Украшать, приумножать.

Чтобы счастье и здоровье

Непременно приближать.

***

Чистый четверг к нам идет,

Всем очищение несет!

В доме своем уберись,

Господу ты помолись,

Тело свое ты омой

Сегодня водою святой,

Господу душу открой

И в ней поселится покой!