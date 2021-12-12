Чиновник Віталік із Запоріжжя встав на підбори, щоб перетанцювати Марув: дивіться, що з цього вийшло

Віталік каже, що робота в держструктурі - для грошей, а танці на підборах - для душі.

Танцями хлопець почав займатися з листопада 2015 року (хіп-хоп, денсхолл), а два роки тому побачив фрейм і зрозумів, що йому дуже подобається - це видовищно!

Мама хлопця спочатку була проти, але коли Віталік після місяця занять в туфлях на два розміри менше зайняв друге місце на конкурсі в Києві, і показав їй відео - вона сказала, що це красиво, і це взагалі не підбори, вона б йому вище на пару сантиметрів купила. Тепер мама дає йому поради, лає за те, що потрібно робити все чіткіше, а у нього замість ніг сосиски!

Фото: Віталій Мунтянов на "Україна має талант 2021"

Хлопець каже, що репетирує ночами танець на кухні і хоче показати, що фрейм на шпильках може на сцені танцювати не тільки Марув, а в хлопчику на підборах немає нічого скандального, це красиво і естетично. Його вони, наприклад, зробили іншою людиною.

На жаль, але судді танець Віталіка не зацінили, і далі в шоу "Україна має талант" він участь брати не буде. Судді розкритикували техніку танцівника, хоча сама ідея їм і сподобалася. Сергій Притула назвав танець хлопця "метушнею".

Відзначимо, що в ефір вийшов вже восьмий випуск шоу "Україна має талант". Цього разу до суддів Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота приєдналася ведуча Маша Єфросиніна, щоб оцінити здібності обдарованих українців.

Шоу можна дивитися суботами у вечірньому ефірі на СТБ.