Чем занимаются сводные братья и сестры Уильяма и Гарри? Об этом мало кто знает

Камилла Розмари Шанд - именно так назвали будущую королеву Великобритании при рождении. Еще с детства она была яркой и энергичной девочкой, имела большую любовь к животным, обожала читать, а ее характер всегда был приветливым и доброжелательным.

Камилла получила прекрасное образование, но биографы отмечают, что самым большим ее стремлением был удачный брак, чтобы жить счастливо рядом с мужем, детьми и любимыми животными.

Королева Камилла (фото: Getty Images)

История могла бы пойти другим путем, если бы принц Чарльз, который тогда симпатизировал Камилле, сделал ей предложение еще во время их знакомства. Однако, находясь в длительном плавании, Чарльз медлил, и Камилла вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза.

Их союз продлился более 20 лет, хотя в последние годы супруги практически не жили вместе. Эта история известна многим, как и причины развода Камиллы с Эндрю. В этом браке родились двое детей: сын Томас в декабре 1974 года и дочь Лаура в январе 1978 года.

Сын Камиллы учился в Итонском колледже, а затем поступил в Вустер-колледж Оксфордского университета. Однако еще с тех пор, как Томас завершил обучение, он не представлял себе жизни без кулинарии.

Его вдохновением стала мама, искусная повариха, которая творила удивительные блюда, не придерживаясь строгих рецептов, а полагаясь на свою интуицию. Ее мастерство и смелые кулинарные эксперименты помогли Томасу осознать, чем он хочет заниматься.

Борн на этот день: Дек 18 1974: Tom Parker Bowles, son of HM Queen Camilla. When was the last time a step-son of one of our monarchs celebrated a birthday? Я думаю о 500 годах …. pic.twitter.com/40FX3wNPAS — Michael Rhodes (@migrhodes) December 18, 2022