Чем занимаются сводные братья и сестры Уильяма и Гарри? Об этом мало кто знает

Что известно о первом браке Камиллы Паркер Боулз

Камилла Розмари Шанд - именно так назвали будущую королеву Великобритании при рождении. Еще с детства она была яркой и энергичной девочкой, имела большую любовь к животным, обожала читать, а ее характер всегда был приветливым и доброжелательным.

Камилла получила прекрасное образование, но биографы отмечают, что самым большим ее стремлением был удачный брак, чтобы жить счастливо рядом с мужем, детьми и любимыми животными.

Королева Камилла (фото: Getty Images)

История могла бы пойти другим путем, если бы принц Чарльз, который тогда симпатизировал Камилле, сделал ей предложение еще во время их знакомства. Однако, находясь в длительном плавании, Чарльз медлил, и Камилла вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза.

Их союз продлился более 20 лет, хотя в последние годы супруги практически не жили вместе. Эта история известна многим, как и причины развода Камиллы с Эндрю. В этом браке родились двое детей: сын Томас в декабре 1974 года и дочь Лаура в январе 1978 года.

Томас Генри Чарльз Паркер-Боулз

Сын Камиллы учился в Итонском колледже, а затем поступил в Вустер-колледж Оксфордского университета. Однако еще с тех пор, как Томас завершил обучение, он не представлял себе жизни без кулинарии.

Его вдохновением стала мама, искусная повариха, которая творила удивительные блюда, не придерживаясь строгих рецептов, а полагаясь на свою интуицию. Ее мастерство и смелые кулинарные эксперименты помогли Томасу осознать, чем он хочет заниматься.

Борн на этот день: Дек 18 1974: Tom Parker Bowles, son of HM Queen Camilla. When was the last time a step-son of one of our monarchs celebrated a birthday? Я думаю о 500 годах …. pic.twitter.com/40FX3wNPAS — Michael Rhodes (@migrhodes) December 18, 2022

Сначала потомок королевы-консорта Великобритании начал карьеру в сфере связей с общественностью, где был младшим публицистом, но чувствовал, что эта работа не приносит ему радости. Позже он перешел в Tatler, где уже выступал в роли продовольственного обозревателя, и это оказалось ближе к его увлечениям.

Постепенно он смог полностью посвятить себя сфере кулинарии, которая приносила ему истинное удовольствие. Независимо от того, пишет он книги или ведет кулинарные шоу, его работа неизменно связана с миром гастрономии.

Книга Томаса Паркера-Боулза (фото: instagram.com/tompbowles)

Томас Паркер-Боулз занимает одно из ведущих мест среди кулинарных критиков Великобритании и имеет значительное влияние в этой сфере. Он давно ведет самостоятельную карьеру и заслужил уважение своими достижениями, поэтому его имя известно не только в связи с матерью-королевой.

Томас Паркер-Боулз (фото: instagram.com/tompbowles)

В личной жизни Томаса дела идут менее стабильно, чем в профессиональной. В 2005 году он женился на Саре Байс, которая была редактором в известных британских изданиях. В их семье родились дочь Лола и сын Фредерик, но после 13 лет брака пара решила разойтись.

В 2019-м Томас начал отношения с бывшей журналисткой Элис Прокоп, однако через два года она ушла из жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.

Кулинарный эксперт всегда поддерживал хорошие отношения с мужем своей матери, принцем Чарльзом, который также является его крестным отцом. Он много лет дружил и с сыновьями Чарльза, принцами Уильямом и Гарри, однако теперь у каждого из них насыщенная жизнь, что делает регулярное общение затруднительным.

King Charles' 'tower of strength' rallying around him https://t.co/z7rUIu75rp



В 2-ой фигуре, которая была скользить впереди Charles, и участвует в том, чтобы “победить в удовольствии на king's face” является Camilla's son, Tom Parker Bowles, 49.



“Charles has always been a big… pic.twitter.com/W6IyiUoiFH — no context queen camilla (@nocontxtcamilla) May 17, 2024

Однако друзья присутствовали на свадебных церемониях друг друга, поддерживая связь в значимые моменты.

Лора Роуз Лопес

Лора, дочь Камиллы Паркер-Боулз, получила высшее образование в Оксфордском университете Брукса и начала свою карьеру в Венеции, работая в Музее Пегги Гуггенхайм. Позже она заняла должность корреспондента в журнале Tatler, где освещала автомобильные темы.

Camilla, Duquesa de Cornualles y esposa del Príncipe Carlos, será Reina Consorte cuando este últim es converteixi en Rey, anuncia Isabel II. pic.twitter.com/KWmUZCYAqK - Abril Historia y Realeza (@AbriltheDuchess) February 5, 2022

Однако вскоре решила сосредоточиться на искусствоведении и продолжила свою карьеру в сфере искусства. Она стала управляющей арт-пространством The Space Gallery, посвященным современному искусству. Через пять лет, в 2005 году, Лора основала собственную лондонскую галерею Eleven, которую и возглавила.

Лора счастлива в браке с Гарри Маркусом Джорджем Джорджем Лопесом уже 17 лет. Гарри - внук Месси Лопеса, 2-го барона Роборо, и Хелен Доусон, а также Гэвина Астора и Ирен Гейг из известной семьи Астор.

Laura Rose Parker Bowles hija de Camila se casó un 6 de maig del 2006 con Harry Lopes. La tiara Cubitt-Shand va ser usada el dia de la seva boda i pertenecio a la abuela de Camila i després va passar a mans de la seva mare Sarah Shand. Camila la uso en su primer matrimonio pic.twitter.com/w1eQK6jxXl — ᒍYᗩᔕ ᑕOᑎ ᕼIᔕTᖇIᗩ (@Joyasconhistor2) July 23, 2020

В 2008 году у супругов родилась дочь Элайза, а в 2009 - близнецы Гус и Луи. Лора предпочитает спокойную, семейную жизнь, избегает лишнего внимания и сосредоточена на воспитании детей. Несмотря на не слишком тесные отношения с наследниками короля Великобритании, она вместе с семьей участвует во всех важных событиях.