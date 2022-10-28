Чем заменить дрожжи в выпечке? Эти продукты всегда под рукой

Конечно, дрожжевое тесто обладает особым ароматом, вкусом, а консистенция теста получается рыхлой и мягкой.

Если же вам непринципиально, чтобы тесто получилось именно дрожжевым, а достаточно, чтобы оно имело воздушную текстуру, вы можете добавить другие компоненты, и некоторые из них обязательно найдутся на вашей кухне.

Пищевая сода

Этот продукт вы можете использовать, например, для чистки загрязненных поверхностей. И вот он вам вдруг пригодится для приготовления пищи.

Сода может давать не очень приятный привкус в готовом продукте, если ее добавить много, поэтому будьте осторожны (не более 0,5-1 ч. л.). Если в вашем тесте кислые ингредиенты (кефир, сыворотка, сметана), соду можно "не гасить".

Если же тесто, например, на молоке, лучше погасить соду лимоном или уксусом. Тогда и тесто получится рыхлым, и привкуса горького не будет.

Разрыхлитель

Если вы планируете заменить дрожжи пекарским порошком, используйте такое же количество продукта. Тесто хорошо подрастет и станет воздушным.

Преимущество использования разрыхлителя в том, что его не нужно гасить, ведь в его составе уже есть сода и лимонная кислота. Когда порошок попадет во влажную среду, начнется реакция, которая разрыхлит ваше тесто.

Вот только разрыхлитель, в отличие от соды, может не оказаться на вашей кухне.

Закваска

Здесь нужно будет немного терпения и времени. Чтобы сделать закваску, вам нужно смешать ржаную муку с теплой кипяченой водой (не более 38 градусов).

Закваска должна созревать в течение 5 дней. Ежедневно ее нужно подкармливать (добавлять новую смесь муки и воды) и перемешивать. В конце концов, вы получите заготовку, которая отлично подойдет для выпечки цельного или обычного хлеба и булочек.