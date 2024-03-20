RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С чем жареный картофель категорически нельзя есть

Фото: С чем нельзя есть жареный картофель (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Жареный картофель составляет значительную нагрузку на пищеварительную систему, даже сам по себе.

С чем ее категорично нельзя есть, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы данные с сайтов FCA, Health.

С чем нельзя совмещать картофель

Добавив к этому блюду хлеб с куском свинины , это может привести к серьезному сбою в работе желудка.

Желудок не сможет эффективно переварить пищу и начнет выделять больше желудочного сока, что может повредить слизистую.

Потребление жареного картофеля вместе с помидорами может также вызвать проблемы, поскольку помидоры затрудняют усвоение крахмала.

Кроме того, жареный картофель не рекомендуется запивать алкоголем , поскольку это может отрицательно повлиять на почки.

Крахмал, также есть в картофеле, категорически запрещается сочетать с кислыми продуктами. Это очень сильно мешает процессу усвоения крахмала, поэтому сразу откажитесь от идеи подавать на стол жареный картофель вместе с квашеными овощами.

Почему картошку нельзя совмещать с мясом?

Желудок должен переваривать одновременно белки, жиры и углеводы, а это сложная задача. 

Кстати, употребление жареного картофеля может стать проблемой для пищеварительной системы, поскольку вызывает тяжесть и дискомфорт в желудке. Соль, которую добавляют в жареный картофель, является поводом для повышения АД и сбоев в работе сердечной мышцы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниекартошка