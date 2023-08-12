Чем подкормить огурцы, чтобы росли вкусными, а не горькими: копеечный метод

Почему огурцы стают горькими

Неправильные агротехнические меры и температурные колебания вызывают у огурцов сильный стресс, что приводит к усиленному синтезу кукурбитацина - именно это вещество делает плоды горькими.

"Это вещество содержится в наземной части растения, а вот в плодах его совсем немного. Эта горечь поступает в огурцы во время стресса - это такая защитная реакция растения. Потому что вредители не будут есть горькие плоды и это позволит созреть семенам. Но для человека эта горечь полезна и она совсем не вредна для здоровья", - говорит огородница.

Больше всего этого вещества содержится в маленьких огурчиках - и чем больше они вырастают, тем меньше у них этой горечи становится. Но даже такие огурцы можно засаливать и мариновать, потому что горечь эта разрушается.

Горькими огурцы могут ставать также из-за неправильного полива кустов. Растению нужно давать воду минимум 20-градусной температуры, потому что холодная вода - это стресс.

"В жару нужно поливать кусты ежедневно - утром или вечером. Надо давать не меньше ведра воды на растение. В пасмурную погоду огурцы нужно поливать раз в три дня, почва не должна пересыхать. Если погода прохладная, но солнечная - тогда поливать надо через день", - объясняет огородница.

Еще одна причина горечи в огурцах - перепады температуры воздуха.

"Если похолодало, то надо замульчировать растение соломой, сеном или опилками. Если холодные дни тянутся 2-3 дня, то надо опрыскать кусты эпином, чтобы снять стресс с растения", - говорит хозяйка.

Иногда огурцы сохнут, если на грядку постоянно попадает солнце. В этом случае нужно ее обсадить хотя бы кукурузой, которая будет давать тень. Также кусты не должны быть загущенными - надо прорывать листья.

Чем подкормить огурцы, чтобы не горчили

Если идут проливные дожди, то огурцы теряют азот, поэтому растение нужно подкормить этим микроэлементом. Дайте кустам настой коровяка или зеленого удобрения в расчете 1:10 или настой куриного помета в пропорции 1:20.

"Также растению нужен калий и магний. Для этого возьмите два стакана древесной золы и настаивайте на 10 литрах теплой воды в течение 2 суток, а затем полейте огурцы по пол литра под куст. Или возьмите монофосфат калия 10-15 г на 10 л воды", - советует огородница.

От такой подкормки пропадет горечь и вкус огурцов улучшится.

"Если уже собрали горькие плоды, то можете их вымочить в подсоленной воде в течение 6-12 часов", - добавляет хозяйка.