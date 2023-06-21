Чем нельзя лечить ветрянку и какие осложнения могут возникнуть

Как передается заболевание

Многие считают, что это сугубо детская болезнь. Однако, это не так, ведь взрослые, не переболевшие этой болезнью в детстве, могут подвергнуться серьезной опасности. Причем совершенно неожиданно.

Ветрянка передается воздушно-капельным путем от больных и распространяется очень быстро.

Специалисты отмечают, что вирус ветряной оспы способен распространяться за пределы комнаты, где лежит больной, практически на все здание.

Правда, несмотря на такую невероятную летучесть, этот вирус очень неустойчив и разрушается при повышении температуры до 60 °C и под действием дезинфицирующих средств.

Основные симптомы

Ветряная оспа имеет инкубационный период - 11-21 день. К тому же заболевание может протекать практически бессимптомно. Однако это случается крайне редко. Возникает лихорадка, слабость и признаки общей интоксикации.

Появляются небольшие пятна на груди, лице, конечностях и волосяной части головы. Со временем они превращаются в пузырьки с жидким содержимым.

Третья стадия - пузырьки заменяются чешуйками. Корки на сыпях свидетельствуют о том, что началось выздоровление.

Важно, что может возникнуть осложнение болезни. Это может быть:

развитие стрептококковых инфекций (часто встречается у детей)

пневмония

серьезные поражения нервной системы (энцефалит и атаксия мозга)

сепсис и последующая дисфункция внутренних органов

геморрагические явления (повышенная кровоточивость)

Как нельзя лечить ветрянку

Не стоит использовать традиционную зеленку или фукорцин в надежде уменьшить зуд.

Это не поможет, а лишь навредит - раздраженные ранки на коже будут заживать дольше и станут более восприимчивыми к другим инфекциям.

К тому же не следует принимать ибупрофен во время ветряной оспы. Чтобы уменьшить боль, лучше используйте парацетамол.

Опасные последствия ветрянки

Последствиями ветрянки может служить синдром Рамсея-Ханта. Это неврологическое заболевание, вызванное вирусом, провоцирующим ветряную оспу у детей и опоясывающим герпесом у взрослых.

Если вы болели ветряной оспой, вирус остается с вами навсегда и может активироваться при определенных условиях.

Что делать во время болезни

Общие рекомендации по течению болезни таковы:

пить много воды (это очень важно)

постельный режим, полностью ограничить контакты с другими людьми, которые не болели

жаропонижающие и обезболивающие средства

местные средства для охлаждения и уменьшения зуда

носите одежду свободного кроя и из натуральных тканей (во избежание дополнительного раздражения кожи)

Как не заболеть

От ветрянки можно и нужно вакцинироваться. Первую дозу можно вводить с 9 месяцев.

Прививка от ветрянки не входит в обязательные, однако вакцинироваться можно, приобретя препарат и обратившись в поликлинику. Для специфической профилактики используется вакцина "Варилрикс".

Вакцина стоит 1200 грн.