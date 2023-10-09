Чем полезна тыква и кому ее есть категорически нельзя

Польза тыквы

В 100 г сырой тыквы содержится всего 26 калорий, нет жиров, натрия, 2% углевода, 2% белка, 21 мг кальция, 0,8 мг железа, 340 мг калия, 426 мкг витамина А, а также рибофлавин, тиамин, лютеин, В5, витамин С, витамин Е, витамин К, холеин, кальций, медь, магний, фосфор, селен.

Этот овощ способствует здоровью кишечника, помогает наладить работу желудка, поддерживает рост микробиоты и снижает уровень желчной кислоты - благодаря клетчатке.

Также тыква помогает поддержать или восстановить иммунитет - благодаря большому количеству витамина С, цинка и селена. Большое количество витамина А помогает поддерживать здоровье глаз.

Витамин К, который редко встречается в других продуктах, помогает в процессах кровотока и поддерживает здоровье костей.

Кроме того, употребление тыквы помогает нормализовать проходимость желчевыводящих путей, способствует регенерации клеток, помогает выводить "плохой" холестерин, улучшает углеводный обмен, приводит в порядок работу печени, улучшает состояние системы мочевыделения, очищает организм.

Именно поэтому тыкву рекомендуют обязательно включать в рацион осенью и зимой многие диетологи и врачи. И приготовить из тыквы можно огромное количество блюд - от супов до сладостей. А некоторые сорта тыквы можно есть даже в сыром виде - сладкую тыкву натереть на терке и заправить сметаной.

Кому тыкву есть не стоит

Несмотря на всю свою полезность, тыква может быть полезна не для каждого человека. Стоит помнить, что в ней содержится большое количество клетчатки, а это может негативно отразиться на пищеварении.

Например, при чрезмерном употреблении тыквы может возникнуть вздутие живота, газы, спазмы в желудке.

В очень редких случаях тыква может вызвать аллергическую реакцию у человека. Обычно о такой реакции люди знают с детства, так как тыкву включают в первые прикормы для малышей.

Важно! Если вы употребляете тыкву в сыром виде, то стоит тщательно вымыть и вытереть овощ перед употреблением, так как на кожуре могут быть микробы.

Как употреблять тыкву

Пюре из тыквы отлично подойдет как гарнир, а еще его добавляют в сладкие и соленые блюда, в пироги, из него можно делать супы.

Тыкву можно нарезать ломтиками, добавить специи и оливковое масло, а потом запечь в духовке или обжарить.

Семена тыквы также очень полезны, поэтому не выбрасывайте их, а просушите и немного обжарьте. Потом их можно есть просто так или добавлять в салаты.

Напитки из тыквы. Тыквенное пюре отлично подойдет для смузи, молочного напитка или йогурта.