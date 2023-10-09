RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чем полезна тыква и кому ее есть категорически нельзя

Чем полезна тыква и кому ее есть нельзя (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Тыква считается очень полезным овощем, так как в ней содержится очень много витаминов, особенно провитамина А, который в организме человека превращается в витамин А. Еще в тыкве полно витамина С, клетчатки, магния, витамины Е, минералов.

Чем полезна тыква, кому ее есть можно, а кому не стоит, сообщает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использованы источники: nutritionvalue.org, health.com.

Польза тыквы

В 100 г сырой тыквы содержится всего 26 калорий, нет жиров, натрия, 2% углевода, 2% белка, 21 мг кальция, 0,8 мг железа, 340 мг калия, 426 мкг витамина А, а также рибофлавин, тиамин, лютеин, В5, витамин С, витамин Е, витамин К, холеин, кальций, медь, магний, фосфор, селен.

Этот овощ способствует здоровью кишечника, помогает наладить работу желудка, поддерживает рост микробиоты и снижает уровень желчной кислоты - благодаря клетчатке.

Также тыква помогает поддержать или восстановить иммунитет - благодаря большому количеству витамина С, цинка и селена. Большое количество витамина А помогает поддерживать здоровье глаз.

Витамин К, который редко встречается в других продуктах, помогает в процессах кровотока и поддерживает здоровье костей.

Кроме того, употребление тыквы помогает нормализовать проходимость желчевыводящих путей, способствует регенерации клеток, помогает выводить "плохой" холестерин, улучшает углеводный обмен, приводит в порядок работу печени, улучшает состояние системы мочевыделения, очищает организм.

Именно поэтому тыкву рекомендуют обязательно включать в рацион осенью и зимой многие диетологи и врачи. И приготовить из тыквы можно огромное количество блюд - от супов до сладостей. А некоторые сорта тыквы можно есть даже в сыром виде - сладкую тыкву натереть на терке и заправить сметаной.

Кому тыкву есть не стоит

Несмотря на всю свою полезность, тыква может быть полезна не для каждого человека. Стоит помнить, что в ней содержится большое количество клетчатки, а это может негативно отразиться на пищеварении.

Например, при чрезмерном употреблении тыквы может возникнуть вздутие живота, газы, спазмы в желудке.

В очень редких случаях тыква может вызвать аллергическую реакцию у человека. Обычно о такой реакции люди знают с детства, так как тыкву включают в первые прикормы для малышей.

Важно! Если вы употребляете тыкву в сыром виде, то стоит тщательно вымыть и вытереть овощ перед употреблением, так как на кожуре могут быть микробы.

Как употреблять тыкву

Пюре из тыквы отлично подойдет как гарнир, а еще его добавляют в сладкие и соленые блюда, в пироги, из него можно делать супы.

Тыкву можно нарезать ломтиками, добавить специи и оливковое масло, а потом запечь в духовке или обжарить.

Семена тыквы также очень полезны, поэтому не выбрасывайте их, а просушите и немного обжарьте. Потом их можно есть просто так или добавлять в салаты.

Напитки из тыквы. Тыквенное пюре отлично подойдет для смузи, молочного напитка или йогурта.

 

Кстати, ранее мы писали о том, какие вредные продукты украинцы употребляют регулярно.

А еще рассказывали, что такое Гарвардская тарелка здорового питания и что в нее входит.

Читайте РБК-Украина в Google News
гарбузгарбузи