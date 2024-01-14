Чем полезна корица и кому ее следует включить в рацион

Обладает мощными лечебными свойствами

Корица производится из внутренней коры коричных деревьев. После срезки стеблей и удаления деревянных частей, кора высыхает, образуя скрученные палочки корицы. Основным компонентом, придающим корице выразительный аромат и вкус, является коричный альдегид.

Насыщенная антиоксидантами

Корица богата антиоксидантами, в частности полифенолы. Исследования показывают, что она может повышать уровень антиоксидантов в крови и снижать маркеры воспаления, такие как С-реактивный белок.

Может защитить от сердечных заболеваний

Корица может снижать уровень триглицеридов и холестерина в крови, что является фактором риска сердечных заболеваний. Также было доказано, что оно снижает кровяное давление при регулярном употреблении.

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Корица может способствовать снижению уровня сахара в крови замедлением расщепления углеводов в пищеварительном тракте и улучшением поглощения сахара клетками, имитируя действие инсулина.

Интегрировать корицу в рацион здорового питания можно разными способами, благодаря ее универсальности и ароматным свойствам.

Где можно использовать корицу

Подслащение овощных и фруктовых каш. Добавляйте корицу к овсяной каше, гречневой каше или другим цельнозерновым кашам для придания аромата без лишних калорий. Посыпьте корицей свежие фрукты, яблоки или бананы для вкусного и здорового перекуса.

В выпечке. Используйте корицу в рецептах хлеба, маффинов, печенья и других выпечек. Она придаст вкус и аромат без добавления сахара.

В горячих напитках. Добавьте щепотку корицы к вашему утреннему чаю или кофе. Приготовьте "золотое молоко" с куркумой, черным перцем, медом и корицей в теплом молоке.

В полосе и йогуртах. Добавьте корицу в полосу из фруктов и овощей для улучшения вкуса и увеличения антиоксидантных свойств. Посыпьте корицей натуральный йогурт или кефир.

В салатах и маринадах. Используйте корицу в домашних заправках для салатов или маринадах для мяса и птицы.

Как природный консервант. Корица обладает антибактериальными свойствами, поэтому может использоваться при консервации джемов, соусов и других домашних заготовок.

В десертах. Добавляйте корицу во фруктовые салаты, пудинги и прочие десерты.