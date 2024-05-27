Знаете ли вы, какие есть неочевидные привычки для психического здоровья: а какими из них пользуетесь вы?

Взаимодействие с животными

Играть с собаками, гладить кошек, кормить птиц или просто наблюдать за животными может стать источником положительных эмоций и отвлечь от повседневных забот.

Записывайте положительные моменты

Попытайтесь записать перед сном три положительных момента, события или мысли, которые произошли с вами в течение дня. Это может быть что-то даже простое, например, приятный разговор с другом или вкусный кофе утром.

После записи этих моментов представьте себе, что вы снова переживаете их в своем воображении и испытываете те же эмоции, которые вы испытывали тогда.

Цифровой отдых

Это не только позволит вашему уму отдохнуть от постоянного потока информации, но и уменьшит стресс, связанный с непрерывным просмотром социальных сетей.

Какие психологические привычки полезны (фото: Freepik)

Танцуйте, когда никто не видит

Танцы под любимую музыку, когда никто не наблюдает, это отличный способ отдыха, они освобождают от эмоционального напряжения, поднимают настроение и наполняют радостью.

Пойте любимые песни

Пойте, даже если вы не считаете себя отличным вокалистом. Это поможет вам почувствовать внутреннюю свободу, снять стресс и поднять настроение.

Важно найти привычки, подходящие именно вам. Не бойтесь экспериментировать, чтобы найти то, что делает вас счастливым и здоровым. Помните, что ваше психическое здоровье – это ваш приоритет. Заботьтесь о себе, и вы сможете наслаждаться жизнью.