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Знаете ли вы, какие два старейших города Украины? Им более 2300 лет

Воскресенье 16 марта 2025 09:00
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Знаете ли вы, какие два старейших города Украины? Им более 2300 лет Где находятся самые старые города Украины (фото: Википедия)
Автор: Феликс Коркин

Украина полна древних городов, история которых насчитывает тысячелетия. Они пережили приход могущественных империй, смену правителей и расцвет цивилизаций, оставаясь важными центрами культуры и торговли.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о двух старейших городах нашей страны, их истории и достопримечательностях.

Белгород-Днестровский: город, помнящий античность

Белгород-Днестровский - настоящая жемчужина Одесской области, которая начала свое существование еще в VI веке до н.э. Тогда его основали греки под названием Тира, и он быстро стал важным торговым и культурным центром Причерноморья.

За свою долгую историю город неоднократно переходил из рук в руки: его захватывали римляне, византийцы, болгары, а затем османы, которые переименовали его в Аккерман. В средневековье город играл важную роль в Молдавском княжестве, которое в XV веке потеряло его в пользу Османской империи.

Лишь после русско-турецких войн XIX века город стал частью Российской империи, а впоследствии вошел в состав Украины. Белгород-Днестровский не просто сохранил следы своей былой славы, но и стал местом, где история буквально чувствуется в каждом камне.

Здесь можно гулять по узким улочкам и представлять, как город выглядел сотни лет назад, когда по нему шагали греческие философы, турецкие воины или молдавские князья.
Знаете ли вы, какие два старейших города Украины? Им более 2300 летАккерманская крепость (фото: Википедия)

Крепость и другие достопримечательности Белгород-Днестровского

Главным украшением города является величественная Аккерманская крепость - одна из старейших и крупнейших в Украине. Ее начали строить в XIII веке, а завершили в XV веке, и она прекрасно сохранилась до наших дней. Крепкие каменные стены и высокие башни напоминают о временах, когда город был важным стратегическим пунктом на карте Европы.

Крепость расположена прямо на берегу Днестровского лимана, что делает ее не только исторически значимой, но и невероятно живописной. Здесь можно почувствовать дух средневековья, подняться на башню и представить себя часовым, который когда-то всматривался в горизонт в поисках врагов.

Кроме крепости, стоит посетить старинную Армянскую церковь XIV века, которая поражает своей уникальной архитектурой.
Знаете ли вы, какие два старейших города Украины? Им более 2300 летАрмянская церковь Успения Богородицы 14 века (фото: Википедия)

Килия

Килия - еще один удивительный город Одесской области, имеющий более 2000 лет истории. Его уникальное расположение на берегу Дуная сделало его важным торговым центром еще в античные времена.

Известно, что уже в X веке это был мощный порт, через который проходили корабли из Европы в Азию. Из-за своей стратегической важности Килия часто становилась ареной ожесточенных сражений между могущественными государствами.

Город находился под властью Киевской Руси, Молдавского княжества, Османской империи и Российской империи, что оставило свой след в архитектуре и культуре. В XV веке молдавский господарь Стефан III Великий боролся за Килию с османами, и город стал местом кровавых сражений. Османы в конце концов утвердили здесь свою власть, превратив Килию в важный порт своей империи.
Знаете ли вы, какие два старейших города Украины? Им более 2300 летКилия в начале 20 века (фото: Википедия)

Сокровища Килии: от старинных храмов до природных красот

Одной из наиболее ценных достопримечательностей Килии является церковь Святого Николая - одна из старейших православных церквей Украины. Ее построили в XV веке, и она прекрасно сохранилась, став настоящим символом города.

Интересно, что церковь почти полностью углублена в землю - так ее защищали от разрушений во время частых войн. Этот уникальный архитектурный объект является настоящим окном в прошлое, где можно почувствовать дух древних времен. Кроме того, в Килии сохранились остатки средневековой крепости, которая когда-то охраняла город от вражеских нападений.

Нельзя не упомянуть и о волшебных пейзажах Дуная - прогулка по его берегам откроет невероятные пейзажи и возможность увидеть уникальную природу региона.
Знаете ли вы, какие два старейших города Украины? Им более 2300 летСтаринное еврейское кладбище в Килии (фото: Википедия)

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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Trip.com, "Этнохата", Википедия.

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