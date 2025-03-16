Знаете ли вы, какие два старейших города Украины? Им более 2300 лет

Украина полна древних городов, история которых насчитывает тысячелетия. Они пережили приход могущественных империй, смену правителей и расцвет цивилизаций, оставаясь важными центрами культуры и торговли.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о двух старейших городах нашей страны, их истории и достопримечательностях.

Белгород-Днестровский: город, помнящий античность

Белгород-Днестровский - настоящая жемчужина Одесской области, которая начала свое существование еще в VI веке до н.э. Тогда его основали греки под названием Тира, и он быстро стал важным торговым и культурным центром Причерноморья.

За свою долгую историю город неоднократно переходил из рук в руки: его захватывали римляне, византийцы, болгары, а затем османы, которые переименовали его в Аккерман. В средневековье город играл важную роль в Молдавском княжестве, которое в XV веке потеряло его в пользу Османской империи.

Лишь после русско-турецких войн XIX века город стал частью Российской империи, а впоследствии вошел в состав Украины. Белгород-Днестровский не просто сохранил следы своей былой славы, но и стал местом, где история буквально чувствуется в каждом камне.

Здесь можно гулять по узким улочкам и представлять, как город выглядел сотни лет назад, когда по нему шагали греческие философы, турецкие воины или молдавские князья.

Аккерманская крепость (фото: Википедия)

Крепость и другие достопримечательности Белгород-Днестровского

Главным украшением города является величественная Аккерманская крепость - одна из старейших и крупнейших в Украине. Ее начали строить в XIII веке, а завершили в XV веке, и она прекрасно сохранилась до наших дней. Крепкие каменные стены и высокие башни напоминают о временах, когда город был важным стратегическим пунктом на карте Европы.

Крепость расположена прямо на берегу Днестровского лимана, что делает ее не только исторически значимой, но и невероятно живописной. Здесь можно почувствовать дух средневековья, подняться на башню и представить себя часовым, который когда-то всматривался в горизонт в поисках врагов.

Кроме крепости, стоит посетить старинную Армянскую церковь XIV века, которая поражает своей уникальной архитектурой.

Армянская церковь Успения Богородицы 14 века (фото: Википедия)

Килия

Килия - еще один удивительный город Одесской области, имеющий более 2000 лет истории. Его уникальное расположение на берегу Дуная сделало его важным торговым центром еще в античные времена.

Известно, что уже в X веке это был мощный порт, через который проходили корабли из Европы в Азию. Из-за своей стратегической важности Килия часто становилась ареной ожесточенных сражений между могущественными государствами.

Город находился под властью Киевской Руси, Молдавского княжества, Османской империи и Российской империи, что оставило свой след в архитектуре и культуре. В XV веке молдавский господарь Стефан III Великий боролся за Килию с османами, и город стал местом кровавых сражений. Османы в конце концов утвердили здесь свою власть, превратив Килию в важный порт своей империи.

Килия в начале 20 века (фото: Википедия)

Сокровища Килии: от старинных храмов до природных красот

Одной из наиболее ценных достопримечательностей Килии является церковь Святого Николая - одна из старейших православных церквей Украины. Ее построили в XV веке, и она прекрасно сохранилась, став настоящим символом города.

Интересно, что церковь почти полностью углублена в землю - так ее защищали от разрушений во время частых войн. Этот уникальный архитектурный объект является настоящим окном в прошлое, где можно почувствовать дух древних времен. Кроме того, в Килии сохранились остатки средневековой крепости, которая когда-то охраняла город от вражеских нападений.

Нельзя не упомянуть и о волшебных пейзажах Дуная - прогулка по его берегам откроет невероятные пейзажи и возможность увидеть уникальную природу региона.

Старинное еврейское кладбище в Килии (фото: Википедия)

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