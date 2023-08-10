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Изменится ли ваша жизнь, если вы начнете рано вставать. Врач открыл правду

Что будет, если рано вставать (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Часто можно встретить совет рано вставать, ведь так поступают богатые и успешные люди. Действительно ли пробуждение в четыре утра поможет вам стать продуктивными и свернуть горы?

Правда это или нет, рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.

До какого времени надо встать?

По словам врача, вставать рано - полезно. Но делать это нужно после шести утра.

И это при условии, что вы уже в постели где-то в 22:00. Важно отсыпаться и спать не менее семи часов. Однако и слишком длинный сон - более восьми часов - пользы не принесет.

Что такое циркадный ритм?

Около 6:30 утра начинается рост гормонов, которые активизируют разные процессы в организме, готовя его к новому дню. Это называется циркадным ритмом.

"Если вы в это время (в 7 утра. - Ред.) еще лежите, то идет адреналин. Хочет вас поднять, а поднимается давление. Потом болит голова", - утверждает специалист.

Какой промежуток времени идеален для сна

Врач советует спать с 23:00 до 6:00. Это - идеальное время для отдыха и восстановления. Если вы задержались и не смогли лечь вовремя, то лучше утром переспать и добрать свои семь часов.

Что будет, если не досыпать

Если вы не добрали свои семь часов для сна (норма для здорового взрослого человека), на следующий день будет понижено внимание, работоспособность, вы будете чувствовать усталость.

Знаменитости и ранний подъем

Юрий Габорец говорит, что легенды о раннем подъеме "богатых и знаменитых" - откровенная манипуляция.

"То, что вы читаете, что знаменитости встают в 3:45 утра и успевают сделать все дела - это миф для их подчиненных. Чтобы те работали еще больше, 24/7. Поэтому лучше золотая середина без крайностей", - подытожил медик.

Как бессонница влияет на организм

Если вы не отдыхаете:

  • 1 сутки - головной мозг запускает химические процессы, приводящие к нарушению психики
  • 2 суток - меняется гормональный фон и нарушаются нейронные связи
  • 3 суток - клетки головного мозга начинают разрушаться, увеличивается нагрузка на внутренние органы, в частности на сердце

 

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