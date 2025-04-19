Грозит ли высокий холестерин худым людям: кардиолог удивила ответом

Многие считают, что высокий холестерин - проблема только людей с лишним весом. Но как оказалось, даже худые внешне пациенты могут иметь опасный уровень "плохого" холестерина. Почему это происходит и как вовремя выявить проблему?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Что стоит знать

По словам врача, холестерин - это не всегда "плохо". Он необходим организму для работы клеток, гормонов и даже мозга. Но его избыток - одна из главных причин атеросклероза, сердечных приступов и инсультов.

Многие считают, что высокий холестерин бывает только у людей с избыточным весом - и это не так.

Человек в здоровом весе может иметь очень высокий уровень "плохого" холестерина, особенно если есть наследственная предрасположенность, плохое питание, мало движения или хронический стресс.

"Даже у стройной девушки или парня, которые весят не более 50 кг может быть очень плохой липидограмма, то есть повышенные уровни холестерина в крови. Например, если у человека нет лишнего веса, но питается он фаст-фудами, мало двигается, курит и имеет хронические заболевания, которые и будут провоцировать повышение холестерина", - объяснила медик.

Поэтому единственный способ узнать свой уровень - сделать анализ крови на липидограмму.

Стоит следить за своим "внешним" и "внутренним" здоровьем.

Основная угроза в том, что повышенный холестерин никак не болит, нет никаких симптомов. То есть пациент не приходит к врачу на жалобу повышенного холестерина. Это не ощущается пациентами, его нельзя оценить визуально, без всяких обследований или исследований.

Раз в несколько лет кардиолог советует проверять свой уровень холестерина.

Как избежать повышения уровня холестерина

Чтобы избежать повышения уровня холестерина, важно внести изменения в образ жизни и питание.

Сбалансировано питаться

Ограничьте потребление насыщенных жиров - они есть в жирном мясе, сливочном масле, сметане, сырах, колбасах. Избегайте трансжиров - в фастфуде, маргарине, магазинной выпечке. Употребляйте больше клетчатки - овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые.

Уменьшите потребление сахара и рафинированных углеводов - они также могут влиять на уровень холестерина.

Физическая активность

Регулярные физические упражнения (30 минут в день, 5 дней в неделю) помогают повысить "хороший" холестерин и снизить "плохой".

Контроль веса

Избыточный вес способствует повышению холестерина, особенно "плохого".

Отказ от курения и алкоголя

Курение снижает уровень хорошего холестерина и вредит сосудам. Алкоголь - в чрезмерных количествах повышает общий холестерин, хотя небольшие дозы красного вина могут иметь пользу - но это индивидуально и с осторожностью.