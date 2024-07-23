RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нужно ли делать перерыв в приеме витамина D летом и в каких продуктах его больше всего

Нужно ли делать перерывы в приеме витамина D (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Витамин D - это важный нутриент, который преимущественно производится в организме под действием солнечного света. Многие принимают его в виде добавок. Следует знать, нужно ли делать перерыв в приеме летом.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, почему витамин D важен для организма и в каких продуктах его больше всего.

Роль витамина D в организме

Витамин D действует как гормон. Он помогает формировать и поддерживать крепкость костей, регулирует нормальный уровень кальция и фосфора в крови и улучшает усвоение кальция.

Также соединение помогает поддерживать здоровую иммунную систему и контролировать рост клеток.

Однако есть случаи, когда витамин D может даже навредить организму человека.

Следует признать, что большинство людей употребляют витамин без предварительной сдачи анализов и избегая консультации с врачом-эндокринологом (ибо именно этот специалист наиболее компетентен в вопросе назначения витамина). Поэтому чаще всего вредные эффекты витамина D связаны именно с его передозировкой.

Нужно ли делать перерыв в приеме

По словам кардиолога Натальи Иванюк, витамин D нужно пить круглый год без перерыва.

"Мы, к сожалению, не живем в Майами, Италии или Испании. Человек не загорает ежедневно, чтобы под действием ультрафиолетового излучения производился наш витамин D и не потребляем его с продуктами достаточного количества", - рассказала врач.

Если вы принимали 9 месяцев витамин D и летом решили сделать перерыв, то конечно уровень вашего витамина значительно снизится.

Затем потребуются большие дозы для того, чтобы вернуть его в норму. Поэтому не следует делать перерыв в приеме витамина D.

В каких продуктах есть витамин D

Обычно, чтобы здоровый человек получил свою порцию витамина D, достаточно бывать на солнце и употреблять продукты, содержащие витамин D.

Включите в свой рацион следующие продукты питания:

  • жирная рыба - скумбрия, тунец, форель, лосось
  • молочные продукты - сливочное масло, твердый сыр, домашний сыр, йогурт, сыворотка, цельное молоко
  • говяжья печень
  • яичные желтки

Однако есть люди, которым этого может быть недостаточно, в частности:

  • младенцы
  • люди постарше, особенно если они не выходят из дома
  • люди с ожирением (высокий индекс массы тела)
  • люди с несбалансированным питанием, например, веганы
  • люди с болезнями желудочно-кишечного тракта и печени

Ранее мы сообщали, дефицит каких витаминов приводит к проблемам с психикой.

Также мы писали о 7 признаках недостатка витаминов, которые нельзя игнорировать.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Наталии Иванюк, сайт медицинского сообщества "Бережи себе" и Центр общественного здоровья.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вітамін DВитаминыЗдоровье