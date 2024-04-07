Нужно ли брить интимную зону перед походом к гинекологу. Исчерпывающий ответ врача

Перед осмотром у гинеколога женщины обычно тщательно готовятся. Но мало кто знает, нужно ли бриться или делать эпиляцию за день-два перед приемом или же непосредственно перед ним. На этот вопрос ответила гинеколог, известная в сети как доктор Садаф.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Gazeta.pl .

Нужно ли бриться перед осмотром у гинеколога

Так, женщинам следует учитывать, что волосы в интимных зонах могут быть темными и жесткими, ведь они там только для того, чтобы защищать нежную кожу и органы от раздражений, бактерий и других внешних факторов.

Бриться или нет - решать только вам. И если вы волнуетесь, как на ваш выбор отреагирует гинеколог, то зря. В действительности врачи не обращают внимания на волосы.

"Задача врача - заботиться о нашем здоровье и не обращать внимания на то, как мы выглядим. Конечно, если после эпиляции пациент чувствует себя лучше, противопоказаний к этому нет, но это не обязательно", - цитирует доктора издание.

Это мнение поддержал еще один гинеколог - польский врач Агнешка Налевчинская. Она отметила, что главная цель доктора - сделать так, чтобы помочь пациенту. А волосы на интимных зонах на это никак не влияют.

"Пациенту вообще не нужно готовиться к первому или любому другому визиту. Волос удалять совсем не нужно. Ни один гинеколог на это не смотрит, это меня никак не беспокоит", - заявила она.

Как подготовиться к обзору у гинеколога (иллюстрация: freepik.com)

Когда нужно брить волосы перед визитом к гинекологу

Впрочем, существует исключение. Вас действительно могут попросить провести эпиляцию или побрить волосы на интимных зонах, но только тогда, когда врач планирует проводить операцию или какие-то другие манипуляции.

"Конечно, если мы проводим любые процедуры, волосы рекомендуется удалять, поскольку это облегчает заживление раны. Перед плановым визитом в этом нет нужды", - добавила гинеколог.