Становится ли мед ядовитым, если его нагреть: важно объяснение

Как пчелы делают мед

По словам специалиста, пчелы собирают нектар с растений и затем под действием их слюнных и желудочных ферментов он превращается в мед.

В частности, нужно не менее 8 пчел, чтобы получилась одна чайная ложка меда.

Стоит ли заменить сахар медом

Нутрициолог говорит, что этого делать не нужно. ⁣Все потому, что 80-85% составляющих меда - это простые углеводы, лидерами среди них являются глюкоза и фруктоза.

Они очень быстро усваиваются организмом, и их избыточное количество способствует набору веса, проблемам с кожей, стимулирует развитие диабета, проблем с сердцем и холестерином.

"ВОЗ приравнивает мед к столовому сахару и говорит ограничить до 5% суточной нормы добавленных сахаров", - говорится в сообщении.⁣⁣⠀

Ядовитый ли нагретый мед

Если мед нагреть или добавить в чай, то он не станет ядовитым. ⁣⁣

Для того чтобы нагретый мед стал ядом для человека, съесть его придется много и греть его нужно достаточно долго и на высоких температурах.

Все потому, что вещества из меда во время нагревания взаимодействуют активно между собой и образуется гидроксиметилфурфурол, который в больших дозах потенциально опасен для человека. ⁣⁣

Более того, больше этого вещества образуется, когда мед (сахар) сочетается с аминокислотами.