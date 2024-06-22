Действительно ли миндальное молоко так полезно для здоровья: вся правда

Что входит в миндальное молоко

Ингредиенты миндального молока могут значительно отличаться в зависимости от марки и сорта, который вы приобретаете.

В чистом виде миндальное молоко будет содержать только воду и миндаль. Преимуществом есть отсутствие наполнителей, консервантов или других сомнительных ингредиентов.

Недостатком является отсутствие обогащения важными витаминами и минералами, такими как витамины D, E, A и кальций, часто содержащиеся в других молочных продуктах.

Польза для здоровья

Миндальное молоко обогащено дополнительными витаминами и минералами. Обогащенное несладкое миндальное молоко является отличным способом увеличить потребление витамина D, кальция и калия.

Также миндальное молоко обогащено витамином Е, который помогает не только снизить окисление в организме, но также может помочь защитить от определенных заболеваний.

Поскольку в миндале много натрия, он создает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. В продукте нет холестерина и насыщенных жиров (повышающих уровень холестерина в организме). Когда холестерин скапливается в сосудах, это увеличивает риск развития атеросклероза, инсультов и инфарктов.

Поскольку миндальное молоко содержит значительное количество ретинола, его употребление защищает глаза от перенапряжения и предотвращает ухудшение зрения.

Недостатки миндального молока

Если вы не будете осторожны с выбором миндального молока, рискуете получить на 1 чашку почти 4 чайные ложки добавленного сахара (или примерно 17 граммов из 25 граммов).

К тому же, миндальное молоко не является лучшей заменой для детей с аллергией на молочные продукты.

Миндальное молоко не является хорошим источником белка, даже если оно обогащено. В этой ситуации лучше выбрать обогащенное несладкое соевое молоко.

Противопоказаниями к употреблению миндаля могут быть индивидуальная непереносимость, склонность к аллергической реакции и некоторые заболевания ЖКТ.

Кроме того, во время беременности введение в рацион миндального молока лучше согласовывать с врачом.