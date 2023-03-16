Обязательно ли суп должен быть в рационе: нутрициолог рассказала всю правду

Что следует знать

По словам специалиста, суп - это лишь форма подачи пищи. К тому же можно есть все компоненты по отдельности.

"Когда мы говорим о профилактике гастритов супом, то на самом деле суп никак не профилактирует гастрит. А жирные и наваристые бульоны могут наоборот спровоцировать проблемы с пищеварением", - говорится в сообщении.

Нутрициолог говорит, если вам или вашему ребенку не нравится суп, то выбирайте те методы подачи блюд, которые вам нравятся.

В общем супы могут быть разные. Некоторые из них будут иметь несомненную пользу, а другие, наоборот, только повредят.

Нежирные бульоны из птицы, кролика, говядины - это высокопитательные продукты, а супы-пюре - бережное питание для слизистой желудка, кишечника и при различных заболеваниях пищеварительной системы.

Основные правила приготовления супа

В частности, не следует переваривать овощи, пусть они будут сварены "аль денте".

Также в своей основе суп должен состоять из разных овощей, это не только морковь, картофель и лук. Например, можно добавить сельдерей, пастернак, кабачки, томаты, лук, болгарский перец и все виды капусты.

В суп можно добавлять крупу и макаронные изделия в небольших количествах. Супы желательно есть без хлеба или с 1-2 зерновыми хлебцами.

В супе могут быть мясо, рыба, яйца или грибы в небольшом количестве.