Нормально ли говорить с самим собой: неочевидные преимущества и скрытая опасность

Саморазговор - когда люди разговаривают сами с собой в процессе размышления - достаточно распространен. Иногда это не имеет никакой угрозы для психического здоровья, а в некоторых случаях следует обратиться к специалисту.

О том, нормально ли говорить с собой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание о здоровье Verywell Mind .

Почему люди говорят с самими собой

Люди разговаривают сами с собой по разным причинам, включая решение проблем, рассуждения, планирования, повышение мотивации и внимания.

Саморазговоры являются распространенным явлением, и эксперты считают, что разговоры с собой вслух могут помочь обрабатывать свои мысли здоровым, продуктивным способом.

Так что разговаривать с собой, в большинстве случаев - нормально. Большинство людей имеют внутренний монолог, но многие также говорят вслух.

Однако хотя разговоры с собой вслух относительно распространены, не было проведено много исследований относительно того, почему некоторые люди разговаривают с собой вслух, а другие - нет.

Однако в статье, опубликованной в 2019 году в журнале Frontiers in Psychology, рассмотрено несколько различных объяснений, в том числе следующие причины:

Социальная изоляция: одна из теорий предполагает, что люди, которые проводят больше времени в одиночестве или были единственным ребенком в семье, более склонны разговаривать сами с собой, ведь меньше взаимодействуют с другими. Так что их разговоры с собой могут служить формой социальной коммуникации.

одна из теорий предполагает, что люди, которые проводят больше времени в одиночестве или были единственным ребенком в семье, более склонны разговаривать сами с собой, ведь меньше взаимодействуют с другими. Так что их разговоры с собой могут служить формой социальной коммуникации. Когнитивное нарушение: теория предполагает, что люди могут разговаривать с собой вслух из-за когнитивных расстройств, которые часто вызваны стрессом или другими подобными событиями. Например, одно исследование показало, что люди склонны больше разговаривать с собой во время подготовки к выступлению, если они беспокоятся.

Преимущества разговора с собой вслух

Разговор с собой имеет тенденцию быть положительным или отрицательным, а также может отличаться по своей цели. Выделяют следующие типы:

Положительные и отрицательные разговоры: положительное может содержать самоутверждение или утверждение, призванное помочь оставаться мотивированным и вдохновенным. Негативный разговор с собой часто состоит из самокритичных или обвинительных утверждений.

положительное может содержать самоутверждение или утверждение, призванное помочь оставаться мотивированным и вдохновенным. Негативный разговор с собой часто состоит из самокритичных или обвинительных утверждений. Обучающий саморазговор: сосредоточен на обсуждении шагов, которые нужно выполнить, чтобы решить проблему или выполнить задачу.

сосредоточен на обсуждении шагов, которые нужно выполнить, чтобы решить проблему или выполнить задачу. Мотивационный саморазговор: направлен на поощрение к выполнению задачи. Например, вы можете поздравить себя за ваши усилия или напомнить себе, что вы способны добиться успеха.

Исследования показывают, что разговоры с самим собой в положительной, обучающей или мотивационной манере могут помочь улучшить вашу продуктивность.

Говорить с собой - вредно или нормально? (иллюстрация: Freepik)

Выделяют следующие преимущества разговоров с собой:

могут помочь прорефлексировать, отстраниться от собственных переживаний и увидеть вещи более четко и рационально;

могут мотивировать для определенной деятельности - работы, творчества и т.п.;

могут улучшать память, создавая более прочные ассоциации между проговариваемыми словами и визуальными объектами - например, при озвучивании списка покупок при походе в магазин;

могут помочь отслеживать свой прогресс и улучшать свои результаты при работе над проблемой.

Как ни странно, исследователи обнаружили, что разговор с отрицательной самооценкой не всегда усугубляет производительность.

Напротив, иногда это может быть полезной и реалистичной обратной связью, которая поможет улучшить свою работу в будущем.

Когда в разговоре с собой есть причины для беспокойства

Иногда разговоры с самим собой могут быть связаны с такими проблемами как стресс, тревога, травма. Если есть другие симптомы, такие как трудности со сном или чувство сильной печали, лучше обратиться к специалисту по психическому здоровью.

Кроме того, негативные разговоры могут негативно сказаться на уверенности, самооценке и психическом благополучии.

А такие разговоры, в которых непрерывно повторяются одни и те же печальные или отрицательные мысли, могут являться признаком психического расстройства, например, депрессии или обсессивно-компульсивного расстройства.

Разговор с самим собой также может вызвать беспокойство, если он возникает вследствие галлюцинаций. Это может быть признаком следующего:

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР);

метаболические заболевания;

биполярное расстройство;

шизофрения.

К тому же это также может быть вызвано употреблением психоактивных веществ. Но в большинстве случаев разговоры с самим собой не являются признаком психического расстройства.

Однако, если эти разговоры крайне отрицательны, их трудно контролировать или они сопровождаются слуховыми или зрительными галлюцинациями - или просто тревожат, следует поговорить с врачом.