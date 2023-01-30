Действительно ли алкоголь без спирта так полезен, как вы думаете: ответ специалиста

Как производят безалкогольные напитки

Сейчас рынок таких напитков очень широкий. Все больше людей начинают отдавать им предпочтение, ведь это как здоровый заменитель привычному алкоголю. Однако на самом деле это ошибочное предположение.

"Алкоголь (спирт - ред.) является очень эффективным носителем вкуса поэтому, когда его удаляют, производители ищут альтернативные методы добавить этот вкус", - объясняет исследователь пищевых продуктов Лиза Годфри.

По ее словам, сделать это можно с помощью большего количества сахара. Он может вызвать всплеск дофамина в мозге, поэтому производители включают его, чтобы дарить такое удовольствие, как это делает алкоголь.

Есть ли польза от такого "алкоголя"

Алкоголь содержит семь калорий на грамм, а сахар - четыре. Так что даже с большим количеством сахара безалкогольные напитки могут быть менее калорийными. И хотя потребление меньшего количества калорий звучит хорошо, эти калории содержат больше сахара, что становится проблемой.

Сахар вызывает всплеск инсулина, который может побуждать организм удерживать энергию в виде жира. А это не то, что вам нужно для здоровья.

Например, 100 мл обычного пива содержат 42 калории, из которых сахаров - 0. А если сделать такое пиво безалкогольным, уровень сахара сразу повышается до 1,3 г.

Шампанское без алкоголя может показаться хорошей идеей, но содержит почти в четыре раза больше сахара - примерно чайную ложку на стакан. К тому же по вкусу оно напоминает газированный виноградный сок, поэтому именно сахаром вкусовых оттенков и добавляют.

Если вы любите белое вино, то должны знать, что в безалкогольном содержится 4,5 г сахаров, в то время, как в обычном - 0,9.

Лучший напиток в этом случае - это джин. Он не содержит сахара в каком-либо виде вообще. Разница в алкогольном и безалкогольном джине в том, что первый содержит 213 калорий, а второй - всего 12.