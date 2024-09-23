Могут ли собаки есть яблоки? Объяснение эксперта

Можно ли собакам есть яблоки - вопрос, волнующий многих владельцев домашних любимцев. Яблоки могут быть полезным дополнением к рациону собаки, но важно знать, как правильно их давать.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, можно ли собакам есть яблоки и мнение эксперта по этому поводу.
Конечно, яблоки могут быть полезны для вашей собаки, но важно знать несколько нюансов. Это фрукт, содержащий много полезных веществ, таких как витамины и клетчатка.
Однако, прежде чем угощать собаку яблоком, нужно убрать семена, ведь они содержат токсичные вещества. Также следует давать яблоки в ограниченном количестве во избежание расстройств желудка.
Когда вы решили угостить собаку яблоком, важно приготовить фрукт должным образом. Сначала тщательно вымойте яблоки, чтобы удалить остатки пестицидов.
Следующий шаг - удаление сердцевины и семян, поскольку они могут быть опасными для здоровья. Семена содержат цианид, который является токсичным в больших количествах. После этого нарежьте яблоко на небольшие кусочки, чтобы ваш пес мог их легко съесть.
"Всегда удаляйте сердцевину и семена, прежде чем давать яблоку собаке. Это лучший способ избежать потенциальных рисков для здоровья", - отмечает менеджер по коммуникациям и ветеринарной помощи доктор Шарон Олбрайт:
Яблоки могут стать полезным дополнением к рациону вашей собаки. Они содержат мало жира и калорий, что делает их отличным выбором для поддержания здорового веса. Кроме того, яблоки богаты клетчаткой, которая способствует лучшему пищеварению и регулирует работу кишечника.
Этот фрукт содержит также важные витамины, такие как A и C, которые поддерживают иммунную систему и общее здоровье собаки. Содержащиеся в яблоках антиоксиданты помогают сохранить клеточное здоровье.
"Яблоки - это хороший источник клетчатки и витаминов для собак. Однако важно давать их в умеренных количествах и в рамках сбалансированной диеты", - подчеркивает доктор Олбрайт.
Хотя яблоки полезны, их следует давать в умеренных количествах. Слишком много фруктов в рационе собаки может привести к расстройству пищеварения или дисбалансу. Обычно несколько небольших кусочков яблока будет достаточно.
"Соблюдайте небольшие порции и следите за тем, чтобы лакомство, включая яблоки, составляло не более 10% от потребления калорий вашей собакой. Это помогает предотвратить проблемы с пищеварением и сохраняет сбалансированность рациона", - рекомендует доктор Олбрайт.
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При написании материала были использованы источники: The Pioneer Woman, Blue Cross.