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Можно ли заниматься спортом при сахарном диабете? Эндокринолог дала четкий ответ

Среда 19 марта 2025 12:33
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Можно ли заниматься спортом при сахарном диабете? Эндокринолог дала четкий ответ Врач рассказала, можно ли заниматься спортом при диабете (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Олеся Пидмурняк

Физическая активность - важная часть здорового образа жизни, но безопасна ли она для людей с сахарным диабетом? Многие опасаются, что спорт может вызвать резкие колебания уровня сахара в крови. Стоит знать, какие упражнения выполнять без рисков для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.

Как спорт влияет на уровень сахара в крови

Физическая активность - это важная часть контроля сахарного диабета. Она помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и общее самочувствие.

Однако важно знать, как правильно подбирать нагрузки, контролировать уровень сахара и избежать возможных рисков.

По словам врача, во время тренировок мышцы активно потребляют глюкозу из крови, что снижает ее уровень. Регулярные физические упражнения повышают чувствительность к инсулину, что помогает организму эффективнее регулировать уровень глюкозы.

Впрочем, при интенсивных или длительных физических нагрузках существует риск гипо- и гипергликемии. Поэтому важно контролировать уровень глюкозы перед тренировкой, всегда иметь при себе быстрые углеводы и пить достаточно воды.

Виды физической нагрузки, которые полезны при диабете

Аэробные тренировки

Они улучшают чувствительность к инсулину, укрепляют сердце, снижают риск осложнений.

Сюда относится быстрая ходьба, бег, плавание, велосипед, аэробика и скандинавская ходьба.

Силовые тренировки

Такие упражнения укрепляют мышцы, повышают выносливость и помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы. Это упражнения с гантелями, штангой, тренажерами, отжимания и приседания.

Гибкость и баланс

Улучшают координацию и уменьшают риск падений, особенно важно для людей с диабетической нейропатией. Сюда относится йога, пилатес и растяжки.

Когда нельзя заниматься спортом

При диабете нужно избегать физических нагрузок, когда уровень глюкозы более 16,7 ммоль/л и имеются кетоны в моче (признак нарушения обмена веществ).

При гипогликемии менее 4 ммоль/л. Но сначала необходимо нормализовать уровень сахара.

Также при диабетической нейропатии или серьезных осложнениях. Важно обсудить возможную физическую активность с врачом.

Что категорически избегать

При сахарном диабете важно придерживаться здорового образа жизни, чтобы избежать осложнений. Вот основные вещи, которых следует избегать:

  • пропускать приемы пищи - это может вызвать резкие колебания уровня сахара в крови
  • употреблять много быстрых углеводов - сладости, белый хлеб и газированные напитки могут вызвать резкий скачок глюкозы
  • игнорировать уровень сахара в крови - важно регулярно проверять показатели и корректировать лечение
  • употреблять алкоголь без контроля - спиртные напитки могут вызвать резкие изменения уровня сахара и усложнить прогнозирование его колебаний
  • самовольно менять дозировку лекарств - инсулин или таблетки нужно принимать по назначению врача
  • игнорировать стресс - эмоциональное перенапряжение может негативно влиять на уровень глюкозы

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