Можно ли заниматься спортом при сахарном диабете? Эндокринолог дала четкий ответ
Физическая активность - важная часть здорового образа жизни, но безопасна ли она для людей с сахарным диабетом? Многие опасаются, что спорт может вызвать резкие колебания уровня сахара в крови. Стоит знать, какие упражнения выполнять без рисков для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
Как спорт влияет на уровень сахара в крови
Физическая активность - это важная часть контроля сахарного диабета. Она помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и общее самочувствие.
Однако важно знать, как правильно подбирать нагрузки, контролировать уровень сахара и избежать возможных рисков.
По словам врача, во время тренировок мышцы активно потребляют глюкозу из крови, что снижает ее уровень. Регулярные физические упражнения повышают чувствительность к инсулину, что помогает организму эффективнее регулировать уровень глюкозы.
Впрочем, при интенсивных или длительных физических нагрузках существует риск гипо- и гипергликемии. Поэтому важно контролировать уровень глюкозы перед тренировкой, всегда иметь при себе быстрые углеводы и пить достаточно воды.
Виды физической нагрузки, которые полезны при диабете
Аэробные тренировки
Они улучшают чувствительность к инсулину, укрепляют сердце, снижают риск осложнений.
Сюда относится быстрая ходьба, бег, плавание, велосипед, аэробика и скандинавская ходьба.
Силовые тренировки
Такие упражнения укрепляют мышцы, повышают выносливость и помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы. Это упражнения с гантелями, штангой, тренажерами, отжимания и приседания.
Гибкость и баланс
Улучшают координацию и уменьшают риск падений, особенно важно для людей с диабетической нейропатией. Сюда относится йога, пилатес и растяжки.
Когда нельзя заниматься спортом
При диабете нужно избегать физических нагрузок, когда уровень глюкозы более 16,7 ммоль/л и имеются кетоны в моче (признак нарушения обмена веществ).
При гипогликемии менее 4 ммоль/л. Но сначала необходимо нормализовать уровень сахара.
Также при диабетической нейропатии или серьезных осложнениях. Важно обсудить возможную физическую активность с врачом.
Что категорически избегать
При сахарном диабете важно придерживаться здорового образа жизни, чтобы избежать осложнений. Вот основные вещи, которых следует избегать:
- пропускать приемы пищи - это может вызвать резкие колебания уровня сахара в крови
- употреблять много быстрых углеводов - сладости, белый хлеб и газированные напитки могут вызвать резкий скачок глюкозы
- игнорировать уровень сахара в крови - важно регулярно проверять показатели и корректировать лечение
- употреблять алкоголь без контроля - спиртные напитки могут вызвать резкие изменения уровня сахара и усложнить прогнозирование его колебаний
- самовольно менять дозировку лекарств - инсулин или таблетки нужно принимать по назначению врача
- игнорировать стресс - эмоциональное перенапряжение может негативно влиять на уровень глюкозы
Вас может заинтересовать
- 5 распространенных мифов о сахарном диабете
- Названы также три симптомы диабета 2 типа, которые появляются перед сном
- Какие ошибки в питании приводят к диабету 2 типа
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.