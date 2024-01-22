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Можно ли заболеть, если сидеть на холодном: Комаровский рассказал правду

Украина, Понедельник 22 января 2024 19:43
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Можно ли заболеть, если сидеть на холодном: Комаровский рассказал правду Почему нельзя сидеть на холодном (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Евгений Комаровский

Наверняка вы слышали фразу: "Не сиди на холодном, а то простудишься". Но действительно ли от сидения на холодном можно заболеть?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале Евгения Комаровского.

Можно ли заболеть от сидения на холодном

Комаровский, в первую очередь, отмечает, что большая мышечная масса ягодиц естественно не приспособлена к низким температурам, поскольку в ней есть много нервных окончаний.

В противоположность человеческие стопы способны переносить низкие температуры. Поэтому в раннем детстве следует сделать так, чтобы ребенок мог чаще быть без обуви, чтобы стопы не потеряли физиологические возможности.

Поэтому многие убеждены, что в результате сидения на холодном могут развиться многочисленные заболевания. Евгений Комаровский отмечает обратное.

Мировая медицинская литература говорит о том, что сиденье на холодном не повышает риск инфекционных заболеваний.

Врач добавляет, что если именно вам сидеть на холодной поверхности некомфортно, то заболевания действительно могут развиться. В таком случае развивается спазм сосудов, повышается мышечный тонус, возможны микрокровоизлияния.

"Реальный спазм мышц и сосудов, возникающий из-за локального переохлаждения, может способствовать ухудшению поступления крови слизистых, активизацию патогенной флоры. Но это произойдет тогда, когда вы испытываете дискомфорт", - объясняет врач.

Раньше мы рассказывали, можно ли одновременно болеть и гриппом, и коронавирусом.

Читайте также, сколько раз в год ребенок может болеть, и это нормально.

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