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Чи можна захворіти, якщо сидіти на холодному: Комаровський розповів правду

Україна, Понеділок 22 січня 2024 19:43
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Чи можна захворіти, якщо сидіти на холодному: Комаровський розповів правду Чому не можна сидіти на холодному (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Євген Комаровський

Певно ви чули фразу: "Не сиди на холодному, бо простудишся". Але чи справді від сидіння на холодному можна захворіти?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube-каналі Євгена Комаровського.

Чи можна захворіти від сидіння на холодному

Комаровський насамперед наголошує, що велика м'язова маса сідниць природно не пристосована до низьких температур, оскільки в ній є багато нервових закінчень.

На противагу людські стопи здатні переносити низькі температури. Тому в ранньому дитинстві варто зробити так, аби дитина могла частіше бути без взуття, щоб стопи не втратили фізіологічні можливості.

Тож багато людей переконані, що внаслідок сидіння на холодному можуть розвинутися численні захворювання. Євген Комаровський наголошує на зворотному.

Світова медична література говорить про те, що сидіння на холодному не підвищує ризику інфекційних хвороб.

Лікар додає, що якщо саме вам сидіти на холодній поверхні некомфортно, тоді захворювання справді можуть розвинутися. У такому випадку розвивається спазм судин, підвищується м'язовий тонус, можливі мікрокрововиливи.

"Реальний спазм м'язів і судин, який виникає через локальне переохолодження, може сприяти погіршенню надходження крові слизових оболонок, активізацію патогенної флори. Але це станеться тоді, коли ви відчуваєте дискомфорт", - пояснює лікар.

Раніше ми розповідали, чи можна одночасно хворіти й грипом, і коронавірусом.

Читайте також, скільки разів на рік дитина може хворіти, і це нормально.

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