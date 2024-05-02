Можно ли выгуливать котов, живущих в квартире: советы владельцам

Можно ли выгуливать кошек

Домашним котам необходимы физические упражнения и умственная деятельность, чтобы предотвратить ожирение, скуку и развитие нежелательного поведения.

Поэтому выгул кота на поводке кажется отличным вариантом, ведь может обеспечить домашнего питомца физической активностью и дать новые источники информации.

Однако RSPCA, общество по защите животных, несмотря подчеркивание необходимости использования поводка и шлейки для кота для выгула под наблюдением, в целом не рекомендует такие прогулки.

Ведь кошки имеют несколько иные потребности и реакцию, чем собаки - хотя некоторые кошки достаточно успешно приучаются к прогулкам.

В частности, большинство кошек любят контролировать ситуацию, им комфортно в стабильных условиях. Во время прогулок на улице кошки ощущают незнакомые запахи, которые могут показаться им угрожающими, а также пугаться собак, незнакомых людей, громких звуков и автомобилей.

Поэтому новая среда может вызвать у домашних любимцев стресс и беспокойство, они будут пытаться спрятаться или убежать, взобравшись на что-нибудь доступное, например, на дерево или даже на своего хозяина.

Поэтому котам, легко поддающимся стрессу, прогулки не будут доставлять удовольствие - таким котикам лучше обеспечить физическую активность и интересные игрушки в пределах квартиры.

Некоторые кошки легко подвергаются стрессу на прогулке (иллюстрация: Freepik)

Как правильно выгуливать кота

Тем не менее некоторых кошек все же можно выгуливать - прежде всего, если пушистик не боязливый. Кроме того, необходимо приучить кота к поводку и обеспечить следующее:

Приучать кота к прогулкам на поводке со шлейкой следует начинать еще с возраста котенка, не торопясь.

Начинать следует в помещении, используя лакомство и похвалу, чтобы приучить животное к комфорту - и постепенно знакомить кота с новой территорией.

Если вы решили выгуливать кота на поводке, очень важно выбирать специальную шлейку для кошек, а не ошейник или собачьи шлейки. Кошки могут легко выскользнуть из ошейника или задохнуться, если вырвутся и запутаются.

Прежде чем выгуливать кота на улице, животное должно быть вакцинировано от инфекционных болезней и пройти курс лечения от паразитов, таких как блохи, клещи и глисты.

Оптимальный вариант - чтобы кот также имел ветеринарный паспорт и микрочип для идентификации в случае побега.

Лучше всего выгуливать кота неподалеку от дома, подальше от собак, автомобилей и шума. Общественные парки не подходят для кошек.

Прогулки, особенно первые, не должны быть длительными, чтобы не вызывать стресс от новых условий.

Если в доме есть лифт - при использовании его с котом следует соблюдать технику безопасности и держать кота на руках, одновременно держа поводок.

Если кот живет в частном доме - RSPCA рекомендует обеспечить животное вольером, защищенным от других кошек, или закрытым двором с ограждением, однако не отпускать кота на прогулку без своего присмотра.

Следует помнить, что, в отличие от собак, у кошек нет такого же желания общаться с другими, но им нравится принюхиваться и исследовать новое.

Так что не стоит торопить кота или брать его на прогулку, если он не хочет - или если невозможно обеспечить безопасные условия.

Кроме того, кошки ведут себя не так как собаки. Вместо того чтобы давать им такие команды как "сидеть" или "рядом", вы, скорее всего, будете следовать за вашим котом, когда он будет бродить вокруг.