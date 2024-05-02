Можно ли выгуливать котов, живущих в квартире: советы владельцам

Все чаще в городе можно увидеть кошек на прогулке - на поводке под наблюдением хозяина. В то время как некоторые владельцы считают это неплохой идеей, многие предпочитают держать любимцев в пределах квартиры или дома.
О том, можно ли выгуливать домашнего кота и как это правильно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ресурс общества защиты животных от жестокого обращения RSPCA.
Домашним котам необходимы физические упражнения и умственная деятельность, чтобы предотвратить ожирение, скуку и развитие нежелательного поведения.
Поэтому выгул кота на поводке кажется отличным вариантом, ведь может обеспечить домашнего питомца физической активностью и дать новые источники информации.
Однако RSPCA, общество по защите животных, несмотря подчеркивание необходимости использования поводка и шлейки для кота для выгула под наблюдением, в целом не рекомендует такие прогулки.
Ведь кошки имеют несколько иные потребности и реакцию, чем собаки - хотя некоторые кошки достаточно успешно приучаются к прогулкам.
В частности, большинство кошек любят контролировать ситуацию, им комфортно в стабильных условиях. Во время прогулок на улице кошки ощущают незнакомые запахи, которые могут показаться им угрожающими, а также пугаться собак, незнакомых людей, громких звуков и автомобилей.
Поэтому новая среда может вызвать у домашних любимцев стресс и беспокойство, они будут пытаться спрятаться или убежать, взобравшись на что-нибудь доступное, например, на дерево или даже на своего хозяина.
Поэтому котам, легко поддающимся стрессу, прогулки не будут доставлять удовольствие - таким котикам лучше обеспечить физическую активность и интересные игрушки в пределах квартиры.
Некоторые кошки легко подвергаются стрессу на прогулке (иллюстрация: Freepik)
Тем не менее некоторых кошек все же можно выгуливать - прежде всего, если пушистик не боязливый. Кроме того, необходимо приучить кота к поводку и обеспечить следующее:
Следует помнить, что, в отличие от собак, у кошек нет такого же желания общаться с другими, но им нравится принюхиваться и исследовать новое.
Так что не стоит торопить кота или брать его на прогулку, если он не хочет - или если невозможно обеспечить безопасные условия.
Кроме того, кошки ведут себя не так как собаки. Вместо того чтобы давать им такие команды как "сидеть" или "рядом", вы, скорее всего, будете следовать за вашим котом, когда он будет бродить вокруг.
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