Можно ли печь паски в Страстную пятницу 2023: точный ответ

Можно ли печь паски в Страстную пятницу

Все традиционные приготовления к Пасхе нужно закончить в Чистый четверг - покупку продуктов, уборку дома, приготовление одежды, стирку. Страстную пятницу обычно проводят в молитвах и домашними делами почти не занимаются.

Этот день для христиан - самый скорбный и верующие вспоминают о суде, распятии и смерти Иисуса на кресте. Запрещены не только хозяйственные дела, а и любые развлекательные действия.

Однако печь паски именно в пятницу - можно, и даже нужно. Считается, что паска, испеченная в Страстную пятницу, обладает целительными способностями. Она долго не черствеет, не плесневеет, помогает во время болезней.

Есть важный нюанс - перед тем как приступить к приготовлению паски, нужно обязательно прочитать молитву "Отче наш". И желательно заняться этим процессом до того, как выносят плащаницу - это первая половина дня.

Кроме того, в Страстную пятницу можно сажать капусту. "Как только поставят паски в печь и загнетят их святой вербой, идут на огород сажать капусту - чтобы здоровая как паска была. Если паска не получится, верх западет, или пустой будет - то это знак на плохой урожай".

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Запрещена любая работа по дому - нельзя стирать, убирать, гладить, готовить одежду, заниматься рукоделием, стоит также отложить работы в саду или огороде.

Категорически нельзя распивать алкогольные напитки - по древним поверьям считается, что это может привести к алкогольной зависимости в будущем.

Нельзя слушать музыку, петь, танцевать, смотреть веселые передачи и фильмы, предаваться любовным утехам.

Также под запретом стрижки, окрашивание волос и другие косметические процедуры.