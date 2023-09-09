Можно ли получить субсидию, если члены семьи зарегистрированы, но не живут в доме

Из-за войны, которую начала Россия против Украины, многие оказались в затруднительном положении и уехали за границу. Возникают случаи, когда люди не знают, смогут ли они получить субсидию, если члены семьи зарегистрированы, но не проживают в доме
Об этом сообщили на сайте Бесплатной правовой помощи.
За период войны участились случаи граждан, имеющих в домохозяйстве зарегистрированных людей, которые по факту там не проживают, ведь выехали за границу.
Однако следует помнить, что даже в таких случаях можно получить субсидию.
Начальник отдела безвозмездной правовой помощи Харьковского местного центра Наталья Ярошенко рассказала, если члены семьи, зарегистрированные, но не проживающие в доме и предоставят подтверждающие документы о фактическом месте их проживания, тогда доход членов семьи при расчете к субсидии не учитываются.
"Когда в составе домохозяйства количество зарегистрированных членов домохозяйства, фактически проживающих, меньше числа членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме), социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания рассчитываются на зарегистрированных по этому адресу, которые фактически в нем проживают", - добавила она.
В таком случае решение принимается на основании актов обследования материально-бытовых условий фактического места жительства и документов, подтверждающих "непроживание" лица по адресу.
Вы имеете право на субсидию и можете ее оформить, если среднемесячный совокупный доход вашей семьи в расчете на человека за последние шесть месяцев не превышает 3760 грн. Именно такой порог доходов для назначения социальной льготы действует в 2023 году.
Кроме того, субсидия (с учетом среднемесячного дохода) предусмотрена:
Этим категориям государство обещает 100% скидку на оплату коммунальных услуг.
В Украине субсидии назначаются уже не органами социальной защиты населения, а Пенсионным фондом Украины. То есть теперь фонд работает со всеми гражданами, нуждающимися в государственной помощи для оплаты коммуналки.
Важно, если вы еще не оформляли субсидию, нужно подать заявление и декларацию. Это можно сделать как офлайн, так и онлайн. Лично передать их в сервисный центр Пенсионного фонда можно вне зависимости от места жительства.
Так же документы в Пенсионный фонд можно отправить по почте.
Кроме того, подать заявку на оформление субсидии можно через портал Дия.
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