Можно ли получить субсидию, если члены семьи зарегистрированы, но не живут в доме

Стоит ли рассчитывать на субсидию

За период войны участились случаи граждан, имеющих в домохозяйстве зарегистрированных людей, которые по факту там не проживают, ведь выехали за границу.

Однако следует помнить, что даже в таких случаях можно получить субсидию.

Начальник отдела безвозмездной правовой помощи Харьковского местного центра Наталья Ярошенко рассказала, если члены семьи, зарегистрированные, но не проживающие в доме и предоставят подтверждающие документы о фактическом месте их проживания, тогда доход членов семьи при расчете к субсидии не учитываются.

"Когда в составе домохозяйства количество зарегистрированных членов домохозяйства, фактически проживающих, меньше числа членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме), социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания рассчитываются на зарегистрированных по этому адресу, которые фактически в нем проживают", - добавила она.

В таком случае решение принимается на основании актов обследования материально-бытовых условий фактического места жительства и документов, подтверждающих "непроживание" лица по адресу.

Кто может оформить субсидию

Вы имеете право на субсидию и можете ее оформить, если среднемесячный совокупный доход вашей семьи в расчете на человека за последние шесть месяцев не превышает 3760 грн. Именно такой порог доходов для назначения социальной льготы действует в 2023 году.

Кроме того, субсидия (с учетом среднемесячного дохода) предусмотрена:

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной и членам семей умершего лица, имеющим особые заслуги перед Родиной

пенсионерам, ранее работавшим педагогами, медиками и фармацевтами, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа

лицам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, работавших в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.

Этим категориям государство обещает 100% скидку на оплату коммунальных услуг.

Где оформить субсидию

В Украине субсидии назначаются уже не органами социальной защиты населения, а Пенсионным фондом Украины. То есть теперь фонд работает со всеми гражданами, нуждающимися в государственной помощи для оплаты коммуналки.

Важно, если вы еще не оформляли субсидию, нужно подать заявление и декларацию. Это можно сделать как офлайн, так и онлайн. Лично передать их в сервисный центр Пенсионного фонда можно вне зависимости от места жительства.

Так же документы в Пенсионный фонд можно отправить по почте.

Кроме того, подать заявку на оформление субсидии можно через портал Дия.