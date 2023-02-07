RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Можно ли орехи худеющим? Тренер развенчал основной миф

Фото: Можно ли есть орехи при похудении (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие люди, желающие сбросить вес, задумываются, можно ли при похудении употреблять орехи.

На этот вопрос ответил фитнес-тренер и нутрициолог из Львова Виктор Мандзяк на своей Facebook-странице.

Можно ли есть орехи при похудении?

Виктор рассказал, что в среднем 100 граммов орехов содержат в себе 600 килокалорий. Это достаточно много.

К примеру, столько же калорий можно получить, употребив около 5 килограммов огурцов.

Кстати, самая каторжная тренировка большинства людей не позволит сжечь и 500 ккал, а здесь целых 600 в горстке орехов.

Также тренер привел еще один пример: хрупким девушкам, которые худеют 100 г орехов покроет почти половину дневного калоража. Получается, что это совсем нелегкий и калорийный перекус.

Почему в орехах так много калорий?

Орехи содержат в себе очень много жира, поэтому калорийны. Если вы хотите посмотреть калорийность продукта, обратите внимание, сколько в нем жиров.

В это же время Виктор отметил, что, хотя орехи калорийны, они полезны. В них есть ненасыщенные жиры, множество витаминов и минералов.

Подводя итог, можно сказать, что на этапе похудения можно употреблять орехи, но не в большом количестве.

"Небольшое количество – это несколько десятков граммов, в зависимости от многих факторов (особенность диеты, масса тела, двигательная активность)", - сказал тренер.

Как мы ранее писали, фитнес-тренер дал окончательный ответ, какая тренировка поможет лучше и быстрее похудеть.

Читайте также, какие ошибки не дают вам эффективно терять избыточный вес.

Читайте РБК-Украина в Google News
тренерпохудение