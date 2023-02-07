Можно ли орехи худеющим? Тренер развенчал основной миф

Можно ли есть орехи при похудении?

Виктор рассказал, что в среднем 100 граммов орехов содержат в себе 600 килокалорий. Это достаточно много.

К примеру, столько же калорий можно получить, употребив около 5 килограммов огурцов.

Кстати, самая каторжная тренировка большинства людей не позволит сжечь и 500 ккал, а здесь целых 600 в горстке орехов.

Также тренер привел еще один пример: хрупким девушкам, которые худеют 100 г орехов покроет почти половину дневного калоража. Получается, что это совсем нелегкий и калорийный перекус.

Почему в орехах так много калорий?

Орехи содержат в себе очень много жира, поэтому калорийны. Если вы хотите посмотреть калорийность продукта, обратите внимание, сколько в нем жиров.

В это же время Виктор отметил, что, хотя орехи калорийны, они полезны. В них есть ненасыщенные жиры, множество витаминов и минералов.

Подводя итог, можно сказать, что на этапе похудения можно употреблять орехи, но не в большом количестве.

"Небольшое количество – это несколько десятков граммов, в зависимости от многих факторов (особенность диеты, масса тела, двигательная активность)", - сказал тренер.