Можно ли детям давать смотреть мультики и как они на них влияют

По словам врача, средний возраст, когда дети начинают смотреть мультики, развлекательный контент и телевизор - 6 месяцев.

"Исследования показывают, что до двух лет дети не воспринимают видеоконтент (это мультики, видео, развлекательные программы) и просмотр видео несет негативный характер", - говорится в сообщении.

В частности, просмотр фильмов в столь раннем возрасте негативно влияет на когнитивные функции, речевое и физическое развитие, развитие внимания и логики.

Отмечается, что телевизор, включенный для фона, способствует увеличению экранного времени, проведенного ребенком при просмотре видео. Также он снижает взаимодействие и ухудшает качество времени между родителями и детьми.

В результате родители произносят меньше слов к детям, меньше контактируют с ними, малыши реже играют в сюжетно-ролевые игры и меньше общаются и не учатся разговаривать.

Вредны ли мультики для школьников

Просмотр видео для детей дошкольного и школьного возраста оказывает как негативное, так и положительное влияние. Врач говорит, что плохо, если ребенок смотрит развлекательный контент без содержательной нагрузки.

Важно, что негативно влияют на психику ребенка видео насильственного характера, фильмы ужасов и компьютерные игры. Поэтому родители должны следить за тем, что ребенок смотрит.

Положительное влияние оказывают развивающие программы, документальные фильмы и видео уроки.

Однако педиатр все-таки рекомендует родителям ограничить пребывание ребенка за экраном.