Можно ли ребенка приучить к усидчивости. Опытный педагог дала 5 простых советов

Первый совет: четкий график и обязанности

Даже простой режим дня с завтраком, обедом и ужином делает малыша более собранным и дисциплинированным. Когда же речь заходит о ребенке, который учится, разумно распланированный график - первое, над чем нужно поработать родителям.

В графике должно быть четко указанное время для питания, обучения и игр. Но помните, голодный или уставший ребенок не сможет сконцентрироваться на предмете, поэтому выбирайте время для обучения, когда ребенок бодр и сыт.

"Если у ребенка есть четкий распорядок дня - он понимает слово "нужно". Знает, что есть время для обучения, а есть время для игр. Приучить ребенка к дисциплине также помогут обязанности. Маленькому ребенку поручите уборку игрушек. Детям школьного возраста предлагайте более сложные задачи: уборка в шкафу, мытье посуды. Домашние обязанности станут частью повседневной жизни ребенка и приучат его к самоконтролю. Еще один прекрасный способ развить усидчивость - чтение книг. Сначала можете читать вместе, пока ребенок не привыкнет читать сам", - советует Серебрянская.

Совет второй: удобное рабочее место

Место для обучения должно быть удобным и удобным. Устройте его подальше от игрушек - они могут отвлекать ребенка во время занятий.

То же касается еды: в рабочей зоне никаких конфет и фруктов. Стол, кресло или стул должны быть удобными, а под рукой учащегося должно находиться все необходимое для обучения - ноутбук, бумага, карандаши.

"Трехлетний ребенок может концентрировать внимание в течение 5-10 минут. У школьников концентрация несколько больше - 20 минут. Добавлю, что даже самое удобное рабочее место не способно увеличить уровень концентрации ребенка, поэтому не забывайте чередовать умственную деятельность с физической. Делайте перерывы между занятиями. Посмотрели урок по истории - встаньте из-за стола и сделайте зарядку", - говорит эксперт.

Совет третий: фиксированное время для выполнения задачи

Установление родителями ограниченного времени для выполнения задачи стимулирует ребенка к более эффективной работе. Ребенок становится более сконцентрированным, не позволяет себе отвлекаться.

По сути - это идеальная тренировка самодисциплины. У фиксированного времени для выполнения задачи есть еще несколько плюсов. Первый - после успешной работы у ребенка появляется приятное чувство достижения. Второй - небольшой промежуток времени позволяет избежать перегрузок.

"Не заставляйте ребенка долго заниматься одним делом. Учебные задачи лучше разбить на части или маленькие подзадачи. Так ребенку будет легче сконцентрироваться и выполнить задание. К тому же у ребенка не будет страха, что он не справится с работой. Выполнение маленьких задач дарит уверенность и желание учиться дальше. Впрочем, важно всегда соблюдать баланс. Слишком жесткие требования могут повлечь стресс", - отмечает Серебрянская.

Совет четвертый: не критикуйте ребенка

Если у ребенка что-то не получается - не следует его критиковать. Критика способна отбить желание заниматься даже самым интересным делом. Лучше сосредоточьтесь на том, что у ребенка получается лучше всего.

На ошибки указывайте очень деликатно, чтобы не обидеть ребенка. Не забывайте: развитие усидчивости требует времени и терпения. Положительная атмосфера на занятиях очень способствует этому развитию.

"Маленькие дети не любят что-то делать самостоятельно, им нужна компания. Поэтому найдите время для того, чтобы помочь ребенку разобраться в вопросах, которые ему непонятны. На первых порах совместные занятия очень полезны, поскольку дают родителям возможность контролировать сосредоточенность ребенка на предмете", - говорит педагог.

Совет пятый: мотивируйте ребенка

Мотивация ребенка к обучению - важная задача не только учителей, но и родителей. Расскажите, как вы цените образование и обучение и это будет лучшим примером для ребенка.

Поддерживают желание учиться и разнообразные стимулы: комплимент, награда, разрешение на развлечения. Желательно объяснить ребенку, как обучение может повлиять на его будущее и какие возможности оно открывает.

"Ребенок должен понимать для чего он учится. У него должна быть цель и мотивация. Если ребенок не хочет учить математику, объясните ему, что без знания этого предмета он никогда не станет успешным экономистом или бизнесменом", - советует эксперт.

Она предлагает найти интересы ребенка и помочь их развить. Когда ребенок заинтересован, ему легче сосредоточиться на обучении. Так что если ребенку нравится рисовать - позвольте ему больше времени проводить за любимым занятием.

Идеальный вариант, когда ребенок поймет, что обучение - это процесс, который может быть веселым и интересным. Тогда вопрос усидчивости будет решен раз и навсегда.