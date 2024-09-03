Возможно ли столкновение Млечного Пути и Андромеды? Что говорят астрономы

Астрономы долгое время считали неизбежным столкновение нашей родной галактики, Млечного Пути, с соседней галактикой Андромедой в течение следующих 5 миллиардов лет. Однако новая симуляция предполагает, что вероятность этого столкновения в ближайшие 10 миллиардов может и не произойти.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Space.com , который специализируется на новостях и информации о космосе, астрономии и астрофизике.

Расположенная примерно в 2,5 миллиона световых лет от нашей планеты галактика Андромеда, или Мессье 31, является ближайшей к Млечному Пути крупной галактикой.

Изучая движение Андромеды по характерным признакам испускаемого ею света, астрономы еще в 1912 году впервые предсказали, что эта галактика движется по курсу столкновения с нашим собственным Млечным путем, приближаясь со скоростью 110 километров в секунду.

Более поздние исследования гарантировали, что эти две галактики столкнутся лоб в лоб и окажутся связанными в космическом танце, в конечном итоге слившись в единую эллиптическую галактику, которую назвали Млекомедой.

Такие слияния были обычным зрелищем между 6 и 10 миллиардами лет назад и сформировали галактический ландшафт нашей вселенной. Хотя наша собственная галактика демонстрирует остатки прошлого каннибализма, ее судьбу трудно предсказать с уверенностью.

Измерения положения, движения и масс двух галактик не имеют сильных ограничений - и это даже с последними и наиболее точными наблюдательными данными, согласно новому исследованию, которое возглавил астроном Тилл Савала из Хельсинкского университета в Финляндии.

Кроме того, предыдущие работы не полностью учитывали гравитационное влияние близлежащих, более мелких галактик, которые "отчетливо и радикально" влияют на орбиту Млечного Пути и Андромеды и могут быть достаточно сильны, чтобы оттолкнуть две галактики от их пути столкновения.

Эти неопределенности "оставляют место для радикально разных результатов" и вероятность 50-процентного отсутствия столкновения между двумя галактиками, - пишут исследователи.

Используя недавние наблюдения близлежащих галактик, собранные космическими телескопами Gaia и Hubble, астрономы смоделировали возможные сценарии эволюции Локальной группы, в которой находятся Млечный Путь и Андромеда вместе с несколькими другими галактиками.

Когда в симуляцию была включена галактика Треугольника (М33) - следующий по величине член нашего галактического соседства - вероятность слияния увеличилась.

Однако, когда в симуляцию была включена орбита Большого Магелланова Облака, которая проходит перпендикулярно орбите, соединяющей две обреченные галактики, слияние стало менее вероятным в течение следующих 10 миллиардов лет.

"Если слияния не произойдет, две галактики пройдут на некотором расстоянии друг от друга", - сказал Лингам.

В зависимости от того, насколько велико это расстояние, некоторые внешние области каждой галактики могут быть нарушены и выброшены в космос. Новое исследование все еще допускает 50-процентную вероятность столкновения, однако по словам Лингама, не является незначительной вероятностью.

Даже при полном столкновении, по его словам, прямые последствия для любой отдельной планетной системы, такой как наша, должны быть невелики.

Предстоящие данные миссии Gaia, которая создает лучшие на сегодняшний день карты Млечного Пути, помогут получить более точные оценки движения и массы нашей галактики. Эти данные могут помочь астрономам определить, какая из соседних галактик оказывает доминирующее влияние на возможное слияние.

Если две галактики в конечном итоге столкнутся миллиарды лет спустя, астрономы предсказали, что наша солнечная система будет выброшена в одно из внешних рукавов вновь слившейся галактики. Звезды, катапультированные в космос, оставят за собой впечатляющие хвосты, в то время как газ и пыль, сжатые в облака, вызовут вспышки звездообразования.

Две галактики сливаются с небольшим хаосом в большинстве случаев, учитывая обширные пустоты внутри них. Наш ускоряющийся космос будет оттягивать далекие галактики дальше от наших окрестностей, так что примерно через 10 миллиардов лет после слияния Млекомеда станет всей нашей видимой вселенной.

К тому времени человечество давно вымрет - по крайней мере на Земле, потому что раздувающееся Солнце поглотит нашу планету.