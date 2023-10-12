Полезно ли есть тыквенные семечки и кому их употреблять не стоит

Тыквенные семечки - отличный источник витаминов, полезных веществ, антиоксидантов и углеводов. В последнее время они снова стало популярно и его добавляют в хлеб, батончики для перекуса и продают отдельно в пакетах.

Чем на самом деле полезны тыквенные семечки, сколько их можно есть и кому они могут навредить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Ольгу Безуглую в Instagram.

Польза тыквенных семечек

Тыквенные семечки содержат большое количество полезных веществ, включая белок, углеводы, витамины (особенно витамин Е), минералы (магний, цинк, железо) и антиоксиданты.

Сушеные тыквенные семечки содержат больше витаминов, минералов и антиоксидантов, поскольку их не обрабатывают тепловой обработкой. В таких семечках значительно больше клетчатки по сравнению со свежими, так как во время сушки происходит удаление влаги, что концентрирует питательные вещества.

Клетчатка является важной составляющей пищевых волокон, которые полезны для здоровья желудочно-кишечного тракта.

Употребление таких семечек помогает поддержать сердечно-сосудистую систему, поскольку некоторые составляющие, такие, как магний и омега-3 жирные кислоты могут способствовать уменьшению риска сердечных заболеваний.

А еще тыквенные семечки защищают от свободных радикалов: содержание витамина Е и других антиоксидантов в нем помогает бороться с окислительными стрессами и защищать клетки от повреждений.

Помогают эти семечки поддерживать здоровье кожи: витамин Е способствует хорошему состоянию кожи и может помогать в поддержании ее молодости.

Укрепление костей и иммунитета: семена тыквы содержат цинк, который важен для укрепления костей, зубов и работы иммунитета.

Вред тыквенных семечек

Однако у этого мегаполезного продукта есть и свои недостатки. В первую очередь - высокая калорийность. Поэтому эксперт советует потреблять в разумных количествах, например, 30-40 г в течение дня в качестве перекуса.

Также такие семечки могут вызвать аллергические реакции или дискомфорт после употребления. Поэтому аллергикам следует соблюдать осторожность с этим продуктом.

Не стоит употреблять в пищу тыквенные семечки в большом количестве, так как это может негативно сказаться на желудке - в отдельных случаях это вызывает диарею или тяжесть в желудке.