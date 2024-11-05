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Существует ли в украинском языке слово "холостяк" и как его можно заменить

Существует ли слово "холостяк" в украинском языке (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Суржик преследует украинцев в ежедневной речи и в употреблении очень много слов, фактически нет в наших словарях. Одним из таких слов является "холостяк", которое мы употребляем и даже не задумываемся, правильно ли мы говорим.

Есть ли слово "холостяк" в украинском языке и каким другим словом его можно заменить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда и педагога Александра Авраменко на YouTube-канале.

Языковед отмечает, что употреблять слово "холостяк", которое достаточно распространено у украинцев, не стоит. Ибо этого слова нет в украинских словарях и даже в популярном словаре Гринченко.

"Советую избегать слова "холостяк". Издавна холостого мужчину в Украине называют "парубком", а мужчину постарше - "старим парубком", - подчеркивает Авраменко.

Также он указал, что еще такого мужчину можно просто называть "неодруженим" и это тоже не будет ошибкой.

Слово "холостяк" несвойственно украинскому языку и это - калька с русского. Если мужчина живет "неодруженим", то он не "холостякує", а "парубкує" или "займається парубоцтвом".

Стоит отметить, что и со словами "заміжня" и "одружена" женщина все также не совсем просто.

"В нашем языке есть слова "заміжня жінка" и "одружена", и они синонимы. Правда, в деловой речи, например, в анкете, лучше написать "одружена" или "неодружена", а не "заміжня", - подчеркивает языковед.

 

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