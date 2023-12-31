Алкогольные напитки - это всегда сложный выбор, ведь хочется, чтобы качество соответствовало ценнику и не было слишком высоким. Однако дорогое – не значит хорошее.

А о том, есть ли разница между дорогим и дешевым алкоголем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ученого в Longevity Expert, PhD, исследующего старение в лаборатории и на практике Александра Коляды.

Есть ли разница между дорогим и дешевым алкоголем

"Чисто психологически люди склонны выбирать более дорогой алкоголь, потому что это же признак "качества и непревзойденных вкусов". Но хочу вас разочаровать, даже профессионалы не всегда могут отличить дорогое вино от дешевого", - рассказывает ученый.

Да-да, вы все правильно поняли - все эти «нотки» пряностей, ягод и выдержки - очень часто не больше, чем маркетинг. Психологически это круто работает, потому что если вам скажут, что эта бутылка вина стоит 70 долларов, то вы автоматически при дегустации начнете ощущать более широкую "палитру вкусов и послевкусий".

Ежегодно винодел Роберт Годжсон отбирал лучшие вина из своей маленькой калифорнийской винодельни и устраивал "винные соревнования" в пределах штата

Каждый раз «лучшими» становились разные вина и то, что одни дегустаторы оценивали самое высокое - другие ставили на последние места, поэтому он решил провести эксперимент, чтобы понять, действительно ли "профессионалы" различают вина по вкусам или опираются только на цену.

В 2005 году состоялся первый эксперимент, тогда четверо дегустаторов вслепую пробовали вино, привычными для них методами - нюхали, отпивали и глотали. Некоторые вина предлагали трижды и каждый раз наливали из той же бутылки.

Какая разница между дорогим и дешевым алкоголем (фото: Freepik)

Выводы тогда всех ошеломили, потому что оказалось, что даже профессионалы высшего класса не смогли отличить дорогое вино от дешевого, только по вкусовым качествам, не видя ценники.

Дегустируя будто дорогое вино, отзывы сомелье были более положительными - они описывали его вкус, как "сложный", "сбалансированный" и "древесный". Когда то самое вино было представлено, как "дешевое", критики чаще комментировали его, как "слабое" и "легкое".

"Поэтому, если вы употребляете вино, при выборе советую опираться на собственные рецепторы и не всегда дороже - вкуснее. Я, конечно, не говорю, что нужно выбирать вина в тетрапаках, потому что там действительно есть большие сомнения относительно качества. Но теперь вы знаете , что вино за 500 грн может быть вкуснее и "глубже" по вкусу, чем то, что стоит в 10 раз дороже, если на него приклеить "правильный" ценник", - советует Александр.