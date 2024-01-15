Действительно ли всем нужно спать 8 часов в день: это важно знать

Часто все слышат утверждение, что для здорового сна каждому человеку нужно спать 8 часов. Однако стоит знать, действительно ли это правило одинаково для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества "Zdorovishi razom".

Какие факторы влияют на продолжительность сна

Индивидуальность - ключ к здоровому сну. Правда в том, что каждый человек уникален, с собственными потребностями и своим ритмом жизни.

Врачи говорят, что кому-то достаточно всего 6 часов сна для восстановления, тогда как другим нужно не менее 9 часов, чтобы чувствовать себя хорошо.

Есть определенные причины, которые влияют на длительность сна.

Стресс

Повышенный уровень стресса или тревожность могут оказывать существенное влияние на засыпание и качество сна.

Возраст

С возрастом потребность во сне может изменяться. Школьникам обычно рекомендовано спать 9-12 часов, тогда как для пожилых людей нормой может быть 6-9 часов.

Уровень утомляемости

Обычно тяжело работающим людям нужно больше времени для восстановления, ведь они тратят больше энергии. Но иногда это работает по-другому. Сильное истощение или боль могут помешать качественному сну и сократить его продолжительность.

Важным показателем есть качество. Если ваш сон нестабильный и поверхностный - нет разницы в том, спали вы 6 или 8 часов. Фокусируйтесь не только на длительности, но и на качестве сна.

Специалисты говорят, вместо того чтобы слепо верить о правиле 8 часов, следует обращать внимание на собственные ощущения и потребности. Наблюдайте за своим энергетическим уровнем, настроением и концентрацией во время разных режимов сна и найдите оптимальный для себя баланс.

Как быстро заснуть

Избегайте сытного ужина

Старайтесь в последний раз есть не позже, чем за 3-4 часа до сна, но укладываться в постель голодным тоже не стоит. Перед сном избегайте сладкого, очень острого, жирного, жареного.

Такие блюда тяжело перевариваются и поставляют организму ненужные во время сна калории. Ограничьте употребление кофеиносодержащих напитков.

Контролируйте экранное время

Откажитесь от смартфонов, компьютеров, планшетов за 30-60 минут до сна. Ведь свет от этих устройств мешает мозгу производить гормон сна мелатонин. Гаджеты также стимулируют работу мозга, от чего становится сложнее успокоиться перед сном.

Методы успокоения и расслабления

Расслабиться и настроиться на качественный сон могут помочь медитация, дыхательные упражнения, самомассаж, чтение бумажной книги. Незадолго до сна старайтесь заниматься какой-нибудь спокойной и успокаивающей деятельностью.