Действительно ли лампы для маникюра могут вызвать рак кожи: врач шокировала результатами исследования

Практически каждая женщина по меньшей мере раз в месяц делает покрытие ногтей гель-лаком с сушкой под УФ-лампой. Как известно, эти лучи могут оказывать крайне негативное влияние на кожу, но способны ли они спровоцировать развитие онкологии?

Ответ на этот вопрос дали на медицинской странице Sviy doc в Instagram .

Способны ли УФ-лучи вызвать рак

Покрытие ногтей гелем с использованием ультрафиолетовых ламп не самая безопасная процедура для кожи. УФ-лампа - это "мини-солярии" для ваших ногтей, а солярии отнесены к канцерогенам.

Длина волн в этих устройствах похожа - в соляриях от 28 до 400 нм, в сушилках для ногтей спектр используется 340-395 нм.

Такие УФ-лучи глубоко проникают в клетки кожи и могут повлечь повреждение ДНК и мутации в генах. А это прямой путь к раку кожи.

"В январе вышло новое исследование о влиянии ультрафиолета на кожу рук. Исследователи провели эксперимент в чашке Петри - они облучали клетки кожи человека и мыши ультрафиолетовым светом в течение 20 минут. Данное исследование подтвердило, что под влиянием ультрафиолета клетки кожи погибают. При однократном сеансе в течение 20 минут в чашке Петри погибло около 30% клеток. А при трех сеансах по 20 минут погибло почти 70%", - говорит дерматовенеролог Виктория Миронюк.

Но ограничения исследования заключаются в том, что влияние УФ на клетки отличается от воздействия на живой организм.

"Когда мы делаем облучение на человеческих руках, безусловно, есть разница. Большая часть УФ поглощается верхним слоем кожи. Когда мы облучаем клетки в чашке Петри, это несколько иначе. Тогда нет естественной защиты. Это очень прямое облучение", - говорит врач.

Как уменьшить негативное влияние УФ

"Мы должны провести солнцезащитные процедуры за 30 минут до покрытия и полимеризации в УФ-лампах для сушки. Также мы можем использовать физический барьер - специальные перчатки с отверстиями для ногтевых пластин", - объясняет Миронюк.

Также нужно помнить, что ультрафиолет - это не только риск развития рака кожи, а это и фотостарение, проявляющееся морщинами, пигментными пятнами, сухостью кожи рук. Поэтому когда мы говорим о красоте кистей, то это не только о цвете ногтевой пластины, а это и о виде и качестве кожи ваших рук.

"Это исследование, а также предварительные доказательства о случаях плоскоклеточного рака кожи в связи с ультрафиолетовыми сушилками означает, что мы не должны облучать свои руки без защиты", - добавляет дерматовенеролог.

Периодически посещайте врача, чтобы он осмотрел кожу и проверил, нет ли предшественников рака. Так вы сможете вовремя вылечиться, не допустив развития заболевания.