Рак будет бороться сам с собой. Ученые разрабатывают новационное лекарство от заболевания

Исследователи Стэндфордского университета в США работают над новой разработкой лекарства против рака. По предварительным замыслам, обнаруженные клетки онкологии будут убивать сами себя.

Об этом пишут в журнале Nature .

Как будет работать препарат

Ученым уже давно известно, что раковые клетки обладают свойством неконтролируемого роста, который в конечном счете приводит к смерти. Биологам пришла идея воспользоваться этой способностью болезни против нее самой.

Если описать действие будущего препарата кратко, то это будет звучать так: он превращает то, что нужно раковой клетке, чтобы остаться живой, в то, что ее убивает.

В лабораторных экспериментах с клетками рака крови исследователи разработали и построили молекулы, соединившие два белка. Один из них - тот, на который рак "полагается", чтобы расти и выживать, и другой нормальный клеточный белок

Новая конструкция молекулы не похожа ни на что в природе. "Раковый" белок на одном конце направляет молекулу в гены клеточной смерти. А обычный белок активирует эти гены. В таком случае смерть раковых клеток неизбежна.

Так выглядит новая молекула, которая потенциально может уничтожать раковые клетки (фото: nytimes.com)

Такое лекарство может "убивать" 50% видов рака

Концепция разработки потенциально может сработать для половины видов рака, имеющих белковые мутации. Такое лечение также не будет вредить здоровым клеткам.

То есть фактически ученым удалось нарушить организацию раковых клеток. Они поняли, что во время "опасности" эти клетки выбирают умереть, чем выживать.

Ученые называют эту работу потрясающей и возлагают на нее все надежды в долгожданном прорыве в медицине.