Безопасно ли заряжать аккумулятор на морозе: советы водителям

Чем лучше всего заряжать аккумулятор

Самый простой и эффективный вариант для зарядки автомобильного аккумулятора - специальное зарядное устройство с возможностью автоматической зарядки АКБ (аккумуляторно-кислотных батарей).

С помощью кабелей его нужно подключить к клеммам аккумулятора и включить в электросеть (в гараже, возле частного дома или другого здания).

Если зарядное устройство для аккумулятора авто качественное и современное, все остальное оно "сделает" само.

По мнению большинства экспертов, допустимые условия для заряда кислотного аккумулятора - диапазон температур от -15 до +40 градусов по Цельсию.

Иногда машину можно "прикурить" от другой, чтобы завести (иллюстративное фото: pixabay.com)

Что происходит с аккумулятором на морозе

Несмотря на распространенный среди автолюбителей миф, будто аккумулятор на морозе невольно разряжается, это не правда.

На самом деле в холодное время года, особенно при отрицательных температурах, электролит в ячейках аккумулятора изменяет свои физические и химические свойства и работает иначе - максимальный разрядный и зарядный ток АКБ существенно уменьшается.

Учитывая изменения, происходящие в батарее во время холодов, восстановление емкости АКБ после запуска двигателя может не происходить на все 100 процентов.

Кроме того, при максимально низких температурах аккумулятор может просто замерзнуть. Тогда возникает вероятность деформации его корпуса и свинцовых пластин.

Если аккумулятор замерз, греть его ни в коем случае нельзя (иллюстративное фото: pixabay.com)

Можно ли заряжать АКБ не снимая с машины

Если на улице мороз, но вы уверены в том, что аккумулятор не замерз, его можно заряжать не вынимая из машины. При этом следует учитывать, что: