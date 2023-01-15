Безопасно ли постоянно спать в серьгах: вот что может произойти

Можно ли спать в серьгах

Есть много разъяснений того, почему лучше снимать серьги на ночь. Вот несколько причин, почему это следует делать:

Спать в серьгах не всегда удобно. Ночью украшения могут вызвать дискомфорт, ухудшая качество сна, как следствие - хроническая усталость;

Мочка уха имеет много нервных окончаний, постоянное влияние на которые отрицательно отражается на самочувствии и настроении;

Серьги могут зацепиться во время сна застежкой или декоративным элементом за постельное белье, одежду или волосы. Это может спровоцировать утрату украшения или травму;

Серьги нужно регулярно очищать и следить за чистотой места прокола. Если спать, не снимая украшения, в мочке уха может возникнуть инфекция, что приведет к неприятным последствиям;

При продолжительном и непрерывном использовании золотые изделия деформируются и ломаются.

Также нельзя спать в бижутерии и серьгах, имеющих острые края.

Спать в серьгах можно только тогда, когда вы делаете новое отверстие в ухе. Ведь вам нельзя будет снимать их в течение 6 недель или дольше, пока все не заживет.

Кроме того, не надевайте на ночь серьги из никеля, а также длинные или серьги-капли. Это может увеличить риск болезненных побочных эффектов.

К тому же, если вы просыпаетесь с частыми головными болями, причиной могут быть серьги. Если спать на боку, серьга может давить на бок головы и вызвать дискомфорт.

Попытайтесь спать без сережек, чтобы увидеть, уменьшатся ли головные боли. Если вам пока нельзя снимать их, старайтесь спать на спине.

Важно помнить, что серьги из никеля вызывают аллергию у почти 30 процентов носящих их людей. Если не снимать их на ночь, это увеличит риск развития экземы вокруг ушей.