"Красная дверь, желтая дверь". Действительно ли подростковая игра переносит в потусторонний мир: объясняют эксперты

Игра "Красные двери, желтые двери" активно распространяется среди подростков, особенно в TikTok. Ее суть выглядит невинно - закрыть глаза и "видеть" двери. Но почему она вызывает беспокойство у взрослых?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, откуда взялась игра, в чем ее суть и пообщалось с экспертами на тему, что делать родителям и чего действительно стоит бояться.

Что такое "Красная дверь, желтая дверь"

Это импровизированная психическая игра, в которую два человека играют дома. Один ложится, закрывает глаза, а другой проводит его голосом, повторяя фразы как заклинание:

"Красная дверь, желтая дверь, любая другая дверь"

После этого тот, кто "играет", будто видит себя в темном пространстве со многими дверями разного цвета. Он описывает, что видит, а гид "ведет" его дальше.

Цель - пройти сквозь двери, увидеть, что за ними, но не все двери безопасны. Некоторые "пугают", некоторые "вызывают страх", другие - светлые и спокойные.

"На первый взгляд, эта игра кажется невинным развлечением, но с точки зрения психологии она запускает состояние легкого транса или гипнагогии - то есть состояния между сном и реальностью. Участник как бы "путешествует" по своему воображению, но фактически - погружается в глубины подсознательного", - говорит семейный психолог и холистический психолог-практик Анна Богомолец-Ланина.

Откуда появилась эта игра

Игра популяризировалась в TikTok в 2020-2021 годах. Ее сравнивают с "астральной проекцией" или "гипнотическими сеансами", но на самом деле она имеет больше общего с медитативной практикой в состоянии измененного сознания.

Мистика ли это, потустороннее или психология

Нет, потустороннее здесь только в воображении. Все, что видит игрок, это продукт сознания.

Двери - символы подсознательных установок.

Красные двери - часто ассоциируются с опасностью, тревогой.

Желтые двери - с открытостью, ясностью или детскими воспоминаниями.

Цвета во снах и визуализациях всегда имеют значение, но не магическое, а психологическое.

"При длительном повторении слов, монотонно, подростки могут проваливаться в состояние сенсорной депривации, то есть полной релаксации и внутреннего успокоения, отключения от внешних раздражителей. Но к такой релаксации не все склонны. Неустойчивая психика ребенка (подростка) часто склонна к самовнушению, мысли окружающих, друзей и вот когда лежат, повторяют и часто чтобы не подвести друзей, говорят что видят, или действительно под влиянием друзей, самовнушение могут видеть", - считает психиатр и невролог Евгений Скрипник.

Он добавил, что как психиатр не считает эту игру проблемой. Она чем-то похожа на течение с квадроберами, которые были актуальны буквально полгода назад, а сейчас уже все успокоились.

Чем это может быть опасно

На определенную группу детей и подростков эта игра может влиять очень негативно, поскольку из-за своей эмоциональности и фантазии они могут видеть значительно больше, и соответственно - пугаться значительно хуже.

"Есть такой феномен, как "сонный паралич" кстати, и когда человек спит и утром начинает просыпаться, когда еще продолжается фаза быстрого сна (когда м'мышцы еще не работают, но человек часто видит сновидения) и когда он утром по какой-то причине просыпается в эту фазу и он открывает глаза, а руками и телом пошевелить не может и возникает страх и таламус который отвечает за зрение и страх и тем самым человек видит "домовых", чертей и тому подобное. То есть того чего боится - то и видит", - привел пример психиатр.

По его словам, подростки, которые более эмоционально лабильны, легко поддаются самовнушению и внушению мнения других, особенно ровесников.

"Играют в эту игру, и уже боятся увидеть черный силуэт. То есть засыпают и проваливаются в сон и вероятно концентрируются на своих ощущениях и получают черный силуэт и тому подобное. Опасно? Повышение тревожности, нарушение сна, панические атаки и тому подобное. Но это не параллельный мир", - добавляет Евгений Скрипник.

Основные проблемы:

Гиперэмоциональность. Ребенок может слишком серьезно воспринять игру, а страх останется.

Самовнушение. Фразы, которые повторяют во время игры, влияют как установка.

Проблемы со сном. После глубокого погружения трудно успокоить нервную систему.

Потеря связи с реальностью (редко, но возможно у детей с тревожными расстройствами).

"Цветные двери, которые видит ребенок, - это метафоры: психика "подбрасывает" образы, связанные с его личным опытом, страхами или желаниями. И хотя это не имеет буквальной связи с потусторонним миром, образы могут быть очень яркими, иногда - пугающими, особенно для уязвимой и нестабильной в этот период подростковой психики. Безопасным этот процесс назвать нельзя. У некоторых детей после таких игр наблюдаются ночные кошмары, тревожность, даже панические атаки. Особенно если "путешествие" коснулось вытесненных страхов или травм", - добавляет психолог.

Что посоветовать родителям

Не паниковать, но объяснить, что игра - это не магия, а воображение.

Если ребенок играет - стоит быть рядом и наблюдать.

Если после игры появляется тревога, кошмары или навязчивые мысли - обратиться к психологу.

Самое важное - не запугивать. Объяснение научным, спокойным тоном всегда работает лучше.

"Я советую родителям быть внимательными к подобным играм, открыто говорить с детьми о том, как работает воображение, и предлагать безопасные формы самовыражения - творчество, арт-терапию, мечтать (daydreaming), доска желаний, сказкотерапия. Ребенок имеет право исследовать свое воображение и сознание, но с внутренним ощущением безопасности и поддержки", - советует родителям Анна Богомолец-Ланина.