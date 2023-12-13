Красное или белое? Какое вино полезнее для здоровья

Выбор между белым или красным вином в конечном итоге зависит от личных предпочтений. Но какое же из них полезнее?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на USA Today.

Какое вино лучше

По словам Дебби Петитпейн, дипломированного диетолога и представителя Академии питания и диетологии, сухое белое вино является самым полезным для здоровья, или, скорее, любое вино, выращенное в более прохладном климате.

Когда вино выращивается в более прохладном климате, оно содержит меньше сахара и алкоголя.

Некоторые вина содержат натуральные сахара, оставшиеся от брожения винограда, в то время как другие, например десертные вина, содержат добавленный сахар.

В вине практически нет питательных веществ, кроме пустых калорий и содержания алкоголя, поэтому употребление продукта с низким содержанием сахара и алкоголя - хорошее начало.

Диетические рекомендации для американцев Национального института здоровья рекомендуют не более двух порций напитка в день для мужчин и не более одного напитка в день для женщин.

Обычно это означает один стандартный бокал вина на 150 мл с содержанием алкоголя 12%. По словам эксперта, сухие белые вина обычно имеют крепость от 9% до 11%.

По мнению диетолога, один из способов сделать ваше вино еще полезнее — превратить его в винный спритцер.

"Добавление газированной воды или даже газированной ароматизированной воды, чтобы немного разбавить вино, на самом деле может дать вам больший размер порции без добавления алкоголя или калорий в ваш напиток", - сказала Петитпейн.

Вредно ли пить вино?

Споры, касающиеся пользы вина и алко напитков для здоровья в целом, продолжаются и иногда кажутся бесконечными.

Исследование, опубликованное ранее в этом году, показало, что легкое и умеренное употребление алкоголя может привести к долгосрочному снижению стрессовой активности мозга, что в конечном итоге снижает риск сердечных заболеваний.

Исследователи обнаружили, что один напиток в день для женщин и один-два напитка в день для мужчин связаны со снижением передачи сигналов стресса в мозге.

Однако кардиологи предупреждают, что нельзя игнорировать опасности, связанные с употреблением алкоголя.

Исследование также показало, что любое количество алкоголя увеличивает риск рака, а более высокие количества - более 600 мл в неделю - могут привести к повышенному риску сердечных приступов, а также к снижению общей мозговой активности.