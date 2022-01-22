У Чернівцях помітили нетверезих "послушників" монастиря, які збирали "пожертви" (відео)

На ролику можна побачити, як двоє чоловіків з відром, Біблією і кропилом йдуть вулицею Соборності у Чернівцях. Зокрема видно, що вони ледь трималися на ногах.

На запитання, звідки вони та в якій церкві служать, чоловіки відповіли, що вони "послушники" монастиря у Старій Жадовій. А настоятеля храму звуть "Іван Костянтинович" і нібито, саме він благословив їх на збір пожертв для монастиря.

До того ж чоловіки не змогли відповісти, чому випили зайвого, а замість того демонстрували Біблію та кропило для святої води.

Зазначимо, що у селі Стара Жадова нема монастиря, але розташовано храм Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ.



У мережі відео швидко поширилось. У коментарях користувачі висловились про побачене: