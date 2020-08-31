У Чернівцях померли дві юні учениці: слів просто неможливо підібрати!

Дві юні дівчини з чернівецького училища пішли з життя за декілька днів
Юні учениці Вищого професійного училища №3 у Чернівцях померли протягом одного місяця. Обидві дівчини вчилися в одній групі.
Як повідомляється на Facebook-сторінці навчального закладу, 28 серпня пішла з життя молода, красива дівчина, учениця 20 групи Світлана Мельник. Вона проживала в селі Довгопілля Путильського району.
"У цей скорботний час щиро співчуваємо рідним і близьким Світлани. Важко знайти слова втіхи, коли відбувається непоправне - смерть рідної людини. Ми не в змозі змінити обставини, тільки просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне", - сказали в адміністрації училища.
Світлана Мельник померла 28 серпня (фото: fb.com/Вище професійне училище 3 міста Чернівці)
Як пише місцева газета "Молодий буковинець", перед смертю у дівчини була висока температура. Також вона перехворіла ангіною і запаленням легенів.
До слова, це вже друга смерть студентики цього навчального закладу за останній місяць. Так, 11 серпня померла учениця цієї ж групи Валентина Фівка з Вижницького району. У дівчини була патологія серця. Вона померла в результаті інфаркту.
Валентина Фівка померла 11 серпня (фото: fb.com/Вище професійне училище 3 міста Чернівці)
Користувачі соціальних мереж шоковані цими трагедіями. В коментарях українці висловлюють співчуття родичам і близьким померлих дівчат.
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