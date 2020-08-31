У Чернівцях померли дві юні учениці: слів просто неможливо підібрати!

Юні учениці Вищого професійного училища №3 у Чернівцях померли протягом одного місяця. Обидві дівчини вчилися в одній групі.

Як повідомляється на Facebook-сторінці навчального закладу, 28 серпня пішла з життя молода, красива дівчина, учениця 20 групи Світлана Мельник. Вона проживала в селі Довгопілля Путильського району.

"У цей скорботний час щиро співчуваємо рідним і близьким Світлани. Важко знайти слова втіхи, коли відбувається непоправне - смерть рідної людини. Ми не в змозі змінити обставини, тільки просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне", - сказали в адміністрації училища.

Світлана Мельник померла 28 серпня (фото: fb.com/Вище професійне училище 3 міста Чернівці)

Як пише місцева газета "Молодий буковинець", перед смертю у дівчини була висока температура. Також вона перехворіла ангіною і запаленням легенів.

До слова, це вже друга смерть студентики цього навчального закладу за останній місяць. Так, 11 серпня померла учениця цієї ж групи Валентина Фівка з Вижницького району. У дівчини була патологія серця. Вона померла в результаті інфаркту.

Валентина Фівка померла 11 серпня (фото: fb.com/Вище професійне училище 3 міста Чернівці)

Користувачі соціальних мереж шоковані цими трагедіями. В коментарях українці висловлюють співчуття родичам і близьким померлих дівчат.

Дуже шкода, що такі юні дівчата відійшли у вічність...

Це біда, непоправне горе... Молоді,красиві,життєрадісні...

Дуже важко втрачати дітей. Це невимовна біль, яка розриває з середини!

Слів просто неможливо підібрати... Яке це горе для батьків, родини, друзів...

Нагадаємо, раніше курсантки київського вишу розповіли про страшну ДТП, після якого їм ампутували ноги.