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У Чернівцях народилися сіамські близнюки: стало відомо про стан дітей

STYLERЖиття    30.09.2019 - 15:37
У Чернівцях народилися сіамські близнюки: стало відомо про стан дітей
Сіамські близнюки народилися у Чернівцях - стан дітей (фото: pixabay.com)

Сіамські близнюки перебувають у реанімації пологового будинку

Сіамські близнюки, які народилися у Чернівцях минулого тижня, перебувають у важкому стані. Життя малюків підтримується штучною вентиляцією легень у реанімації пологового будинку. Переводити їх в обласну лікарню поки не планують, кажуть в пологовому будинку. Подробиці стану дітей розповідаються в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, на даний час діти перебувають в реанімації під штучною вентиляцією легень. Переводити їх в обласну лікарню, де лікарі планували обстежити малюків і визначитися, чи можливо їх розділити, поки не будуть, кажуть у пологовому будинку. У новонароджених спільне тіло, по одній парі рук і ніг, а також троє легенів.

Для матері сіамських близнюків це була перша вагітність. Особливість плоду лікарі помітили ще під час першого ультразвукового обстеження. Але женищна за релігійними переконаннями відмовилася переривати вагітність. Народжувати повинна була в столичній клініці, проте пологи почалися передчасно. Тому їй робили кесарів розтин у чернівецькому пологовому будинку.

Сама породілля почувається добре, медики намагаються стабілізувати стан новонароджених.

"У дітей множинні вади розвитку, які потребують інтенсивної терапії, тому вони знаходяться на стадії дообстеження та отримання відповідної допомоги. Ми радимося, консультуємося", - прокоментувала завідувачка відділенням інтенсивної терапії Чернівецького пологового будинку №2 Людмила Агафонова.

Сіамські близнюки народилися у Чернівцях - стан дітей (відео: youtube.com/ТСН)

Нагадаємо, що раніше в Ємені народилися рідкісні сіамські близнюки.

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