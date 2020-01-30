У Чернівцях батько підпалив власну дочку: нові деталі трагедії

У Чернівцях батько підпалив свою дочку (Колаж РБК-Україна)

У Чернівцях 16-річна Ганна постраждала від рук свого батька

У Чернівцях батько облив бензином і підпалив свою доньку. 16-річна Аня заступився за матір, що й поплатилася. Зараз вона знаходиться у лікарні, опіки на тілі настільки великі, що їй необхідна пересадка шкіри, а реабілітація займе близько року. Волонтер Наталя побачила в мережі повідомлення про те, що сталося з дівчиною і не змогла залишитися байдужою.

У програмі "Стосується кожного" Наталя розповіла, яку відчуває біль Ганна. Після операції її рани кровоточать, але вона мужньо це терпить. Батько сімейства був у стані алкогольного сп'яніння, облив бензином дочка і підпалив дім. Житло родини повністю згоріло і вони опинилися на вулиці.

До речі, сусіди батька сімейства захищають і кажуть, що мати сама постійно виганяла чоловіка з дому, говорила, що це її будинок.

16-річна Анна зізналася, що конфлікти з батьком виникали постійно. Колись він підняв на неї руку і вона змушена була йому відповісти, вона почала його душити.

"Я захищала маму, так би кожен поступив", - сказала дівчинка, зазначивши, що у всьому винен батько.

У Чернівцях батько підпалив свою дочку (YouTube)