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У Чорногорії трьох українок оштрафували за відверту фотосесію на автодорозі (відео)

Автор: Тетяна Самарук

Трьох українських дівчат оштрафували в Чорногорії за відверту публічну фотосесію на автомобільній дорозі.

Про це повідомляють Vijesti.

Так, у Будві суддя оштрафував на 450 євро трьох українок за порушення Закону про громадський порядок.

Громадянки України у віці від 19 до 21 року затримала поліція міста Котор у четвер, 8 липня, близько 15:00. Затримання відбулося після того, як вони зняли одяг та оголені робили фотографії в громадському місці.

Суддя визнав їх винними, оскільки вони поводились безсоромно в громадському місці, тобто на частині регіональної дороги "Котор-Троїця".
Окрім того, зазначається, що фотосесія відбувалась приблизно 10 хвилин.
Фото: у Чорногорії українок оштрафували за оголену фотосесію (vijesti.me)

Раніше ми повідомляли, що у Туреччині українки влаштували оголення на яхті.

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