У Чорногорії трьох українок оштрафували за відверту фотосесію на автодорозі (відео)

Трьох українських дівчат оштрафували в Чорногорії за відверту публічну фотосесію на автомобільній дорозі.
Про це повідомляють Vijesti.
Так, у Будві суддя оштрафував на 450 євро трьох українок за порушення Закону про громадський порядок.
Громадянки України у віці від 19 до 21 року затримала поліція міста Котор у четвер, 8 липня, близько 15:00. Затримання відбулося після того, як вони зняли одяг та оголені робили фотографії в громадському місці.
Раніше ми повідомляли, що у Туреччині українки влаштували оголення на яхті.