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Чорне море заполонили сотні морських мешканців: видовище не для слабкодухих

Середа 14 жовтня 2020 09:39
Чорне море заполонили сотні морських мешканців: видовище не для слабкодухих
Медузи заполнили Чорне море (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали величезну кількість медуз у Чорному морі

Акваторію Чорного моря заповнило величезна кількість медуз. Морські мешканці з'явилися в районі Одеського порту і це видовище досить моторошне.

Як повідомляють місцеві жителі, у одеського морського вокзалу плавають небезпечні медузи-корнероти. Восени на поверхні моря їх буває багато, тому людей закликають поки не купатися у воді.

Кількість морських тварин у воді величезна. Мешканці діляться відеороликами в соцмережах.

У коментарях до роликів українці відзначають, що навала медуз восени відбулося за теплої температури морської води. Причиною цього є глобальне потепління.

В Одесі медузи окупували море

Зазначимо, що біля берегів Одеси вода в морі стала червоною. Вчені називають це явище "червоними припливами" і відзначають, що в 2020 році воно стало найбільш масштабним і небезпечним.

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