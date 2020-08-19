У Чорнобилі показали смертельно небезпечну тварину, яка добре маскується

Чорнобильський заповідник (колаж: РБК-Україна)

У Чорнобильському заповіднику живуть різноманітні тварини, і деякі з них небезпечні для людини

У Чорнобилі показали на фото смертельно небезпечну тварину, яка може бути різного кольору, але впізнати її завжди можна за специфічним малюнком на тілі. Йдеться про отруйну змію - гадюку звичайну.

До смерті укус гадюки призводить дуже рідко, але випадки у світі були. Медики радять звертатися за допомогою, адже укус тварини може викликати важку алергічну реакцію.

"Якщо ви сумніваєтеся, який перед вами плазун - подивіться на його хребет. Якщо бачите специфічну зигзагоподібну або ромбоподібну лінію, з найбільшою ймовірністю перед вами - гадюка звичайна. І не важливо, якого вона кольору", - йдеться на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в Facebook.

А ось колір гадюки звичайної може коливатися від сірого до коричневого з оливковими і червоно-бурими відтінками. А можуть зустрічатися і зовсім чорні форми. Головне, що потрібно пам'ятати: якщо на спині у змії ромбовидна лінія - це гадюка звичайна.

Гадюка звичайна в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

У нашій країні водиться три види сімейства гадюкових: звичайна, степова і гадюка Нікольського.

"У разі укусу намагайтеся якомога швидше потрапити до лікаря. Тільки професійний медик зможе надати необхідну допомогу. Однак пам'ятайте, що навіть без медичного лікування укус гадюки дуже рідко призводить до смерті", - кажуть у МОЗ.

Що робити при укусі гадюки

Якщо ви далеко від цивілізації, постарайтеся якомога швидше висмоктати з ранки отруту і виплюнути. Далі постраждалу кінцівку потрібно охолодити, якщо є така можливість. Як варіант, можна намочити хустку і обв'язати нею місце укусу, але не туго.

Джгут на постраждалу кінцівку накладати категорично не можна. Ви призупините поширення отрути по тілу, але коли його буде знято, вам в кров потрапить велика кількість токсинів відразу. Через це може виникнути ниркова недостатність.

Постраждалого потрібно зручно укласти, давати пити багато пити (краще - простої води), поки ви чекаєте швидку.

Якщо ж після укусу нічого не зробити і довго тягнути з викликом лікарів, то наслідки можуть бути досить важкими і лікарям буде набагато складніше поставити на ноги постраждалого.

Відзначимо, що в Україні з початку 2020 року 36 людей постраждали від укусів змій.